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Milliyet Gazetesi, sporda 2020 yılının en iyilerini açıkladı - Son Dakika

Milliyet Gazetesi, sporda 2020 yılının en iyilerini açıkladı

30.09.2021 00:04
Milliyet Gazetesi, sporda 2020 yılının en iyilerini açıkladı, System.String[]

Gilette-Milliyet sporun oscar gecesi, pandemi kuralları çerçevesinde İstanbul'da düzenlendi67'nci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini bulduİbrahim ALİOĞLU – Olgucan KALKAN / İSTANBUL,Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve...

Gilette-Milliyet sporun oscar gecesi, pandemi kuralları çerçevesinde İstanbul'da düzenlendi

67'nci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

İbrahim ALİOĞLU – Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 6'ncı kez düzenlenen "67'nci  Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni Volkswagen Arena'da yapıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu geceye katılım sağladı.

Önemli gecede ödül alan sporcular şöyle:

Yılın Sporcusu: İbrahim Çolak

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü'nü başarılı milli cimnastikçi İbrahim Çolak kazandı. İbrahim Çolak'a ödülünü Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan takdim etti.

Törende bir açıklama yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan şunları söyledi; "Milliyet Gazetesi'nin spor ailesine, insanlarına yönelik ısrarla sürdürdüğü bu vefa çalışmasından dolayı Demiören ailesinin şahsında Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a, Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve tüm Milliyet ailesine teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızın öncülüğünden düzenli olarak törenlere katılıp destek veriyoruz. 2021 yılı başta olimpiyatlar olmak üzere Türk sporu en fazla madalya aldığı olimpiyatları yaşadı. Olimpiyatlarda madalya aldığı branş sayısını 6'dan 9'a taşımıştır. Paralimpikte de en fazla madalya kazandığı dönemi yaşamıştır. Okçulukta, boksta aldığı altın madalya, altını çiziyorum kadınlarımızın aldığı madalyalar göğsümüzü kabartmıştır. Ödülü kazanan milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak ise şu ifadeleri kullandı; Burada bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 2. kez aday gösterildiğim bu tören için değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Hedeflerimize ulaşmak için pes etmemiz gerektiğini durmadan çalışmam gerektiğini gösterdi. Bu başarıları tek başıma kazanmadım. Aileme, takım arkadaşlarıma, federasyonumuza bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Takımı Ödülü'nü başarılarıyla 2020'ye damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı kazandı. Ödülü Milli Kadın Voleybol Takımımıza, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.

Ödül sonrası açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Meryem Boz, "Bu ekipte olduğum için mutluyum. Çok başarılı bir yaz geçirdik. Kız çocuklarının bizleri rol model alması büyük mutluluk veriyor.

Jüri Özel Ödülü: Ferhat Arıcan

67'nci Gillette-Milliyet Jüri Özel Ödülü'nü milli cimnastikçi Ferhat Arıcan kazandı. Ödülü Arıcan'a Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Aldığı ödül sonrası bir açıklama yapan Ferhat Arıcan, "Ödül alan tüm sporcuları, spor insanlarını tebrik ediyorum. Çok güzel bir dönemden geçiyoruz cimnastik adına. Ülkemize Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazandırdığım ilk madalya ve öncesinde kazandığım başarılar... Son 1.5 sezon rüya gibi geçti. Yolda gördüğüm çocukların "Ferhat abi seni olimpiyatta izledim cimnastiğe başlayacağım" demesi her şeyden önemli. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınıza güvenin onlara destek verin. Sevgili aileme eşime arkadaşlarıma, tüm ekibime teşekkür ederim" diye konuştu.

Yılın Antrenörü: Ergin Ataman

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Antrenörü Ödülü'nü Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman kazandı. Ödülü Ergin Ataman adına oğlu Sarp Ataman alırken, ödül takdimini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener yaptı. Ödülü babası adına alan Sarp Ataman, "Yine Euroleague başladı ve ülkemize büyük bir kupa getirmek için babam Madrid'de. İnşallah bol kupalı bir sezon olur. Bu ödül için şimdilik vedalaşmıyorum. 20 yıl sonra görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Ceren Reyhan Yıldırım

67'nci Gillette-Milliyet Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü'nü milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım kazandı. Ödülü milli kayakçımıza Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz takdim etti

Gillette Yılın Futbolcusu: İrfan Can Kahveci

Törende Gillette Yılın Futbolcusu ödülünü başarılı milli futbolcu İrfan Can Kahveci kazandı. Ödülünü İrfan Can Kahveci'ye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay takdim etti.

Aldığı ödül sonrası kısa bir açıklama yapan başarılı Kahveci, "Bu güzel geceyi düzenleyen Milliyet ve Gillette ailesine teşekkür ederim. Bu ödülü almamda payı olan hocama, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen aileme ve biricik eşime teşekkür ediyorum" dedi.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Eda Erdem

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu ödülünü Eda Erdem kazandı. Milli voleybolcumuza ödülünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu takdim etti.

Milli voleybolcu Eda Erdem aldığı ödül sonrası, "Öncelikle bu gece birbirinden değerli başarılı güçlü kadın arkadaşlarımla beni buluşturan jüri üyelerine, oy verenlere, bu ödülü almamda katkı sağlayan takıma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendimi istikrarlı bir sporcu olmak adına zorluyorum. İlk günkü heyecanı hissediyorum. Sportif başarılarının yanında ülkeyi voleybol ile birleştirme mesajını gördük. Bu bize sportif başarının yanında önemli bir sorumluluk yüklüyor. Kız çocuklarına ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz dedirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Namık Sevik Özel Ödülü: Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz

67'nci Gillette-Milliyet Namık Sevik Özel Ödülü'nü Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz kazandı. Ödülü Soyöz'e Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı takdim etti.

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı ödülünü Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı kazandı. Ödülü milli takımımıza Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü: Beşiktaş eSports

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü'nü Beşiktaş eSports takımı kazandı. Ödülü Beşiktaş Esports yöneticilerine Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir takdim etti.

HDI Sigorta Özel Ödülü: Busenaz Sürmeneli

67'nci Gillette-Milliyet HDI Sigorta Özel Ödülü'nü milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kazandı. Altın madalyalı milli sporcumuza ödülünü HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu takdim etti.

İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Federasyonu

67'nci Gillette-Milliyet İslam Çupi Özel Ödülü'nü Türkiye Tenis Federasyonu kazandı. Ödülü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır takdim etti.

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: Eda Erdem

67'nci Gillette-Milliyet Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü milli voleybolcu Eda Erdem kazandı. Başarılı milli voleybolcuya ödülünü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif takdim etti.

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü kazandı. Ödülü kulüp temsilcilerine Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti. Ödülü alırken konuşma yapan kulüp temsilcileri şunları söyledi;

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Vakıfbank Spor Kulübü

67'nci Gillette-Milliyet Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'nün Vakıfbank Spor Kulübü kazandı. Ödülü Vakıfbank adına Neslihan Demir alırken, ödül Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören tarafından takdim edildi.

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merve Tuncel

67'nci Gillette-Milliyet Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü'nü milli yüzücümüz Merve Tuncel kazandı. Ödülünü Tuncel'e Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen verdi.


Milliyet Gazetesi, Gillette, İstanbul, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milliyet Gazetesi, sporda 2020 yılının en iyilerini açıkladı - Son Dakika Spor


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