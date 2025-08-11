Serdal Adalı: İddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı , "Yaptığımız bütün transferler bir planlama ve organizasyon dahilinde yapılıyor. Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma getirmeyeceğiz. Sistemimize uyan, oynamak istediğimiz futbola katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. İddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki basın toplantı odasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözlerine dün Balıkesir merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dileyerek başlayan Serdal Adalı, "Beşiktaş için son derece zor bir dönemde görev başına geldik. Göreve geldiğimizden bu yana da Beşiktaş'ı ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Transfer döneminde bu yoğunluk daha da arttı. Yapılanmayı en doğru şekilde başlatmak en önemli görevimizdi. Bu yüzden hem ekonomik hem de sportif konularda en doğru kararları almak adına büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yüzden 22 Haziran tarihli yetki kongresinden sonra sıklıkla karşınıza çıkamadık. Bizim karşınıza çıkamadığımız bu dönemde asılsız haberler, eleştiriler, algılar ne yazık ki artarak devam etti. Biz de camiamızı ve taraftarımızı gelişmeler hakkında en doğru şekilde bilgilendirmek ve sizlerin sorularına da toplu bir şekilde cevap vermek istiyoruz. Camiamızın bize büyük bir güven duygusuyla yetki verdiği, finansal bağımsızlığımız için çok önemli bir proje olan Dikilitaş gayrimenkul projemizle ilgili bir bilgilendirme yaparak başlamak istiyorum. Dikilitaş Projesi planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Öncelikle bahsettiğimiz gibi Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. Ayrıca avam proje tamamlandı. İlgili devlet dairelerinden de gerekli izinlerin alınması aşamasındayız. Projenin en başından beri bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha önce projede yer almasını düşündüğümüzü söylediğimiz Ziraat Bankası ise büyük ihtimalle projenin dışında kalacak. Bu nedenle süratle başka devlet bankalarının gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla görüşmelere başladık. Yakında tamamlanır. Camiamızı da tüm gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yani camiamız rahat olsun, proje belirlediğimiz plan dahilinde ilerliyor. Dikilitaş Projesi ve gelecekte geliştireceğimiz benzer projeler hem kulübümüzün borçlarının ödenmesine hem de önümüzdeki dönemde istediğimiz takım kadrolarının oluşturulmasına büyük katkı sağlayacak. Bu yüzden konuşmama bu konudan başlamak ve camiamıza son durumu aktarmak istedim" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELİŞİM MODELİ OLUŞTURUYORUZ'

Altyapıda bir görev değişikliği olduğunu ve siyah-beyazlı ekipte daha önce forma giymiş isimlerin danışma kurulunda yer alacağını belirten Adalı, "Geleceğimizi kurmaya çalışırken ekonomik yatırımlar kadar kulüp kültürümüzde her zaman önemli bir yer tutan altyapımızda da önemli adımlar atmamız gerekiyor. Biz altyapıyla ilgili somut adımlar atmaya başladık, birçok alanda iyileştirmeler yapıyoruz. Transfer konularını merak ediyorsunuz ama ondan önce bu konuya da değinmek isterim. Altyapı ve özkaynak organizasyonumuzu idari açıdan yönetim kurulu üyelerimiz Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam'a emanet ettik. Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak ise daha önce alt yaş gruplarında elde ettiği başarılarla camiamızın takdirini kazanan Serdar Topraktepe'yi görevlendirdik. Serdar Hoca ile Mehmet Ekşi hocamız bir görev devir teslimi yaptılar. Bu vesileyle Mehmet Ekşi hocamıza da bugüne kadar olan tüm emekleri için camiamız adına teşekkür etmek isterim. Ayrıca, kulübümüzün efsane sporcularından oluşan bir danışma kurulu kurduk. Bu kurul düzenli olarak altyapı gelişim süreçleri için düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirecektir. Bu danışma kurulunda benimle ve Mehmet Ekşi ile birlikte Beşiktaş tarihine adını yazdıran efsane isimler yer alacak. Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Süleyman Oktay gibi her biri Beşiktaş tarihinde yeri olan isimler Beşiktaş özkaynak düzenine hizmet verecek. Bu organizasyonla birlikte önümüzdeki sezondan itibaren teknik ve idari kadroda gençleştirme adımları atılacak, teknoloji ve bilimsel uygulamalar tüm süreçlerde esas alınacaktır. Ayrıca, hepiniz biliyorsunuz tesislerimizin fiziki durumları da pek iyi durumda değil. Zeminden fitness merkezine, sosyal alanlardan yatakhanelere kadar önemli yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz üzere yeni havalimanı yakınlardaki 100 dönüm arazi için de tüm müracaatlar yapıldı. Konu Spor Bakanlığımızda. Ben Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu arazi üzerinde de inşaat çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Altyapılarımız ile ilgili olarak ayrıca çok önemli bir prensip kararı da aldık. Altyapıdan yetişen oyuncuların satışından elde edilecek bedelin belirli bir kısmı altyapıya aktarılacak ve yeni sporcuların yetişmesi için kullanılacaktır. Bu şekilde sürdürülebilir bir gelişim modeli oluşturuyoruz. Bu konuda yapılan çalışmaları da kısaca bu şekilde özetlemek istedim" ifadelerini kullandı.

'SADECE BUGÜNLERİ PLANLAYARAK DEĞİL, GEÇMİŞ YILLARI DA TEMİZLEYEREK İLERLİYORUZ'

Geçtiğimiz günlerde daha önce Beşiktaş'ta görev yapan birçok oyuncuya 17 milyon Euro civarında bir ödeme yaptıklarını ifade eden Adalı, ayrıca 80 milyon TL'lik menajerlik ücretinin de önümüzdeki günlerde ödeyeceklerini söyledi. Adalı, şöyle konuştu:

"Hep 'Transferlerde yeni hatalar yapma lüksümüz yok' diyoruz. Bu ifadeyi neden özellikle kullandığımı sizlere ve ekranları başında bizleri takip eden değerli Beşiktaşlılara şöyle ifade edeyim. Çok değil daha 15-20 gün önce bugün takımımızda yer almayan; Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Joe Worral, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17 milyon Euro ödeme yaptık. Buna ilave olarak da geride bıraktığımız hafta, geçtiğimiz yıllardaki birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili de kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı. Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. O yüzden her seferinde 'sadece bugünleri planlayarak değil, geçmiş yılları da temizleyerek ilerliyoruz' diye söylüyoruz. Yani bin bir çabayla yaratmaya çalıştığımız kaynakları bugünümüz ve geleceğimiz için değil, maalesef geçmişe de kullanmak zorunda kalıyoruz."

'TAKIMIMIZIN HALEN TAKVİYEYE İHTİYACI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ'

32, 33 yaşında bir oyuncuya bonservis ödemeyeceklerini böyle transferler yapmaları halinde oyunculara 1 yıllık kontratlar önereceklerini söyleyen Serdal Adalı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizden önce transfer edilen ve kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırarak yabancı oyuncu transferinde kendimize hareket alanı açmaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan hatalı transferler büyük bir külfet oluşturuyor ve bizim yapacağımız hamleleri de etkiliyor. Dolayısıyla buradan tek bir şey anlaşılıyor. Tekrar ediyorum ki bizim hatalı transfer yapma lüksümüz yok. Maalesef böyle bir hakkımız kalmadı. Bugüne kadar yaptığımız 4 transferimiz de kaliteleriyle, daha önce oynadıkları takımlarla, kariyerleri ve karakterleriyle doğru isimler olduklarını gösteriyorlar. Sezon ilerledikçe son derece doğru oyuncular aldığımızı hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş bu oyunculardan uzun yıllar katkı alabilir, aynı şekilde ilerleyen yıllarda bu isimler Beşiktaş'a maliyetlerinden çok daha fazlasını kazandırabilirler. Aldığımız oyuncuların durumu ortadadır. Bugüne kadar nasıl oyuncular getirdiysek, bundan sonra da bu profilde ve kalitedeki isimlere yöneleceğiz. Bunların dışında 32-33 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa da öyle bonservis vererek falan almayacağız. Gelirler 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeden bu tarz oyunculardan yararlanabiliriz. Takımımızın halen takviyeye ihtiyacı olduğunun farkındayız. Camiamızın, taraftarımızın transfer beklentisinin bilincindeyiz. Ben kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur, transferleri çoktan bitirmiş olur, Shakhtar maçına da o kadroyla çıkardım. Transferi de 10 Temmuz'da bitirirdim. Ama bu, günü kurtarmaktan başka hiçbir şeye yaramazdı. Nereden mi biliyorum ' Geçtiğimiz sezon Ağustos ayında 5 attığımız Süper Kupa maçını da gördüm, sonra o sezonu nasıl bitirdiğimizi de bizzat yaşadım. Aynı hatalara düşmemek, aynı süreçleri yaşamamak için camiamız birazcık sabredecek. Beş senede yapılan yanlışları olabildiğince hızlı şekilde düzeltmeye gayret ediyoruz. Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız" dedi.

'GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA ARKAMDAN GEÇMİŞ YÖNETİMLERE YAPILAN ELEŞTİRİLERİN YAPILMASINI İSTEMİYORUM'

Transferlerin geç kaldığı yönündeki iddialara da cevap veren Adalı, şöyle konuştu:

"Bu görevden ayrıldıktan sonra arkamdan geçmiş yönetimlere yapılan eleştirilerin yapılmasını istemiyorum. O nedenle bin düşünüp, bir adım atacağız. Transferlerde geç kalınıyor iddiasına ilişkin de bir iki söz söylemek istiyorum. Geçmişimize bir bakın ve yılın bugünleri için ne zaman bu transfer performansı sergilenmiş objektif olarak değerlendirin. Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsa sadece transfer döneminin bugünleri için değil, tüm transfer dönemi için ilk 11'e 4 transfer son derece yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Ghezzal ve Rosier, transfer sezonu bitmek üzereyken bu takıma katılmıştı. Mario Gomez ilk golünü eylül ayının ortasında atmıştı. Talisca 24, Aboubakar da 29 Ağustos'ta Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı. Rakiplerimizde de benzer durumlar var. Mesela Osimhen, Galatasaray kadrosuna geçen sezon 4 Eylül'de dahil olmuş ve ilk lig maçına ligin 4'üncü haftasında çıkmıştı. Şu an daha 11 Ağustos'tayız ve hatırlatıyorum ki biz ilk 11'imize direkt katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncuyu kadromuza kattık. Unutmayın ki bazı transferler için ya devasa bedeller ödemek ya da en doğru zaman ve fırsatları beklemek zorundasınız. Bunun yanında bir de Türk futbolunun ve Süper Lig'in gerçeklikleri var. Burada şampiyon olmak için nasıl bir kadro kurulması, nasıl bir oyun oynanması gerektiğinin bilincindeyiz. Son şampiyonluklarımıza bir bakın. 6 numara mevkinde Tayfur, Ernst, Atiba ve Josef vardı. Yani hep savaşçı ön liberolar ve topla ilişkisi daha yüksek, pas kalitesi daha iyi 8 numaralar. Son 4 yılda hep başka bir şey denedik. Musrati ve Pjanic gibi daha yumuşak 6 numaralara gittik. Orta sahaya alınan birçok oyuncu oldu. Belki hiçbiri kötü oyuncular olmayabilirler, ama neredeyse tamamı belirli bir futbol aklı ortaya konmadan hep orta sahaya bir oyuncu almış olmak için alındı. Bu işler bize hiç iyi sonuçlar getirmedi. Biz bunu kökünden en kaliteli oyuncularla değiştirmeye çalışıyoruz."

'İDDİAMIZI SÜRDÜRECEK OYUNCULARIN TRANSFERLERİNİ YAPACAĞIZ'

Siyah-beyazlı ekibin bu sezonki orta saha kurgusunu şampiyon olunan dönemlerdeki orta saha kurgusuna benzeten Adalı, "Şimdiki orta saha kurgumuza bakarsanız Ndidi, Orkun ve Rafa üçlüsünün şampiyon olduğumuz sezonlardaki orta saha kurgusuna ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz. Demir Ege ve Kartal da süre almaya başladılar, bundan sonra da ciddi süreler alacaklar ve takımımıza büyük katkı sağlayacaklar. 'Şurada isim yapmış bir oyuncu var' diye önümüze gelen oyuncuya gitmiyoruz. Yaptığımız bütün transferler bir planlama ve organizasyon dahilinde yapılıyor. Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma getirmeyeceğiz. Sistemimize uyan, oynamak istediğimiz futbola katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksiklerimizi de bu felsefe ile tamamlayacağız. Bunun sonuçlarını da saha içinde alacağımıza inanıyorum. Kalan transferlerimizi de kafamızdaki bu takım kurgusuna uygun oyuncularla tamamlayacağız. Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsat transferleri olursa değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra bu sezon transfer ettiğimiz oyuncular, geçtiğimiz sezonki scout transferi politikasını değiştirmişiz gibi algılandı. Stratejimizde hiçbir değişiklik yok. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. İddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız. Onların yedekleri ve potansiyel vadeden oyuncularımız scout ekibinin belirlediği oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

'İMZA AŞAMASINA GELMEMİZE RAĞMEN TRANSFERİ SONUÇLANMAYAN OYUNCULAR OLDU'

İmza aşamasına gelinmesine rağmen çıkan haberler sonrasında sonuçlanmayan transferler olduğunu vurgulayan Başkan Adalı, "Transfer dönemi başladığından beri adı Beşiktaş ile anılmasına rağmen, hatta imza aşamasına gelmemize rağmen transferi sonuçlanmayan oyuncular oldu. Özellikle rakamların yazılması konusuna değinmek istiyorum. Daha pazarlık aşamasındayken sen oraya rakam yazınca ne oluyor ' Rakamı yazınca, adının üzerine fazladan üç yıldız mı koyuyorlar? Üstüne üstlük genelde de gerçek olmayan ya çok düşük ya da çok abartılı rakamlar yazılıyor. Böyle olunca pazarlık süreçleri bambaşka bir hal alıyor. Biz gerçekleşen bir transferin haberini yazmayın, bilgisini saklayın demiyoruz ki. Görüşmeler sürerken olmayan abartılı rakamları yazmayın diyoruz. Bunlar maalesef bizim işlerimize sadece daha zorlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Aslında hiç ilgilenmediğimiz oyuncuların yazılması meselesi var. Bu tarz haberler, o yazılan oyuncuyla hiç ilgimiz olmasa da başka oyuncularla yaptığımız görüşmelere etki ediyor. Örneğin; Rashford ile hiç ilgilenmedik ama sıkça yazıldı çizildi. Ben 15 Mayıs'ta Barcelona'ya transfer olacağını biliyordum. Ne oldu, oyuncu sonunda Barcelona'ya gitti. Ama yolları ayırmayı planladığımız oyuncularımız Rashford haberlerini görüp bizden taleplerini yükselttiler. Sonra bir de bu iddiaları ortaya atan kişiler 'Rashford'u istedi ama alamadı' diye başlıklar atıp, eleştiri yapmaya başladılar. Rashford sadece bir örnek. Aslında yükseltilen talepleri karşılayarak oyuncular getirip gönderebilir, bize bu şekilde yapılacak eleştirilerin de önüne geçebilirdik. Ama medya baskısına da uğrasak, sosyal medya saldırılarına da uğrasak, dolaylı olarak da bunlardan etkilenebilen taraftarların eleştirileriyle de karşılaşsak bu anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş'ın menfaatleri bizim alabileceğimiz eleştirilerden çok daha önemlidir. Biz şahsımıza yapılan eleştirileri göğüsleriz ancak Beşiktaş'a gereksiz külfet oluşturacak bir işe ne olursa olsun imza atmayız" diye konuştu.

'KİMSE, O GÜNKÜ KOŞULLARDA BU GÖREVE GELMEYE CESARET EDEMEDİ'

Teknik direktör Ole Gunnar Solskajer'in arkasında olduklarını söyleyen Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bir projeksiyon yaptık. Buna göre de en uygun hocanın kendisi olduğuna karar verdik. Kararımızın arkasındayız. Yapılan eleştiriler karşısında da inanılmaz şoktayım. Daha ligin ilk maçına bile çıkmadan hoca yollamayı düşünüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı operasyonu görmedim. Shakhtar maçında arzulanan Beşiktaş'ı izletemediğimizin bilincindeyiz. Bunun nedenlerini ve çözümlerini de kendi aramızda konuştuk ve gerekenleri yapıyoruz. Hocanın oyun tercihinden oyuncu değişikliklerine kadar her şey tartışmaya açıldı ancak henüz sezonun başındayız ve çok uzun bir yolumuz var. Bu yolda zaman zaman yenilgiler de istenmeyen sonuçlar da olacak. Her puan kaybında bu denli büyük bir kaos yaşayamayız. Ben Beşiktaş taraftarının zor günlerde ne kadar aklıselim davrandığını, takımlarını nasıl desteklediğini en iyi bilen insanlardan biriyim. Bunu maksatlı olarak yapan çevreler var. Faydası olacak her eleştiriye açığız. Beni eleştirin. Transferler gecikiyor diyebilirsiniz. Önce transferleri bitirelim, takımımızı sahada tam anlamıyla, ideal kurgusuyla görelim, ondan sonra hocayı yargılayalım. Hoca kibar olduğu için "elimdeki kadro bu, elimdekilerle bunu yapıyorum" demiyor. Hocaya bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Daha önce de söylediğim gibi geçtiğimiz kış sezonunda yerli ve yabancı hocalarla görüştüm. Kimse o günkü koşullarda bu göreve gelmeye cesaret edemedi. Lütfen herkes o zamanki kaosu ve sıkıntılı günleri iyi hatırlasın. Ole geldi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir heyecan getirdi. Hocaya süre vereceğiz. Transferlerin zamanlamasıyla ilgili eleştirisini ben üzerime alırım. Bununla ilgili durumu az önce durumu sizlere anlattım. Takım hedeflerinden, istenen kadro yapısından çok uzakken, psikolojik ve mental açıdan diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette kredisi olacak. Transferlerimizi tamamlayınca artık top hocada olacak. İstediğimiz şekilde mücadele eden ve büyük takım oyunu oynayan bir ekibi kendisinden bekleyeceğiz. Her konuştuğumuzda bunu kendisine aktarıyoruz."

'GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANILAN OLAY SADECE JURASEK OLAYI DEĞİL'

Siyah-beyazlı ekibin son yıllarda aldığı sonuçların herkesi üzdüğünü belirten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Her mağlubiyette, en ufak bir olayda hemen oyuncular gitsin, hoca gitsin, hatta yönetim gitsin algısı yapılıyor. Ne olacak yani her 2 ayda bir yepyeni futbolcularla ve bambaşka bir hocayla mı sahaya çıkacağız? Bu algıcılara bakarsak her 2 ayda bir yeniden seçim de yapmamız lazım. Bunların Beşiktaş'a faydalı işler olmadıkları defalarca kanıtlandı. Takımımız uzun zamandır arzuladığı hedeflerin gerisinde kalmış olabilir, son yıllarda aldığımız sonuçlar hepimizi üzmüş de olabilir ama değişmeyeceğinden emin olduğumuz çok önemli bir konu vardır. Taraftarımızın takımlarına, armalarına olan bağlılıkları tartışmaya açık bir konu değildir. Takımlarına olan bağlılıklarıyla dünyada adını duyurmuş büyük Beşiktaş taraftarı o armayı üzerinde taşıyan oyuncusuna tehditler savurmaz, hakaret etmez. Tam tersi onu korur, kollar, motive eder. O oyunculara ailesinden biri gibi davranır. Beşiktaş formasını üzerine giyen her oyuncunun burada kendini iyi hissetmesi, güvende hissetmesi, mutlu olması, ailesinin ve kendisinin rahatlığı bizim vazifemizdir. Taraftar futbolcuyu, hocayı, yönetimi, başkanı dilediği gibi eleştirebilir. Biz bu camiaya, bu taraftara hizmet etmekle yükümlüyüz. Ancak hiç kimse Beşiktaş sporcularına, dahası 20'li yaşlarının başındaki gençlere ve onların ailelerine eşlerine çocuklarına hakaret edemez, küfredemez, onları rencide edemez. Hele tehdit, hiç edemez. Bu kişiler, Orkun transferi sonrası oluşan olumlu hava sonrasında taraftarımızın 1 hafta mutlu olmasını bile çok gördüler ve izin vermediler. Hemen olumsuz atmosfer yaratmak için çalışmaya başladılar. Bilinsin ki bunlar gerçek Beşiktaş taraftarı değiller. Malum organize grupların Beşiktaş'a zarar vermek için dijital ortamlarda kurguladığı işlerdir. Ama taraftarlarımız da bilmeli ki bu işleri yapanlara her platformda karşı durmak onların da sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'TAKİ HAVAYI BOZMAYA ÇALIŞAN HERKESTEN HESABINI SORARIM'

Beşiktaş'taki havayı bozmaya çalışan herkesten hesap soracağını söyleyen Adalı, "Geçtiğimiz günlerde yaşanılan olay sadece Jurasek olayı değil. Hem şu anda takımda oynayan tüm oyuncular hem de gündemimizde olan yerli yabancı tüm isimler ve aileleri bu haberleri takip edip olumsuz etkileniyorlar. Bu çocuklar, formamızı giydikleri sürece bize emanetler. Biz de onlara Beşiktaş'ın evleri olduğunu hissettireceğiz. Hem onlara gerektiği gibi sahip çıkabilmek hem de bu sosyal medya zorbalarına gereken tavrı göstermek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, bana yapılan her türlü eleştiriyi belli bir yere kadar olgunlukla karşılarım. Ancak bu çocuklara, ailelerine, hayatlarına dilediği gibi dil uzatma haddini kendinde bulanlarla sonuna kadar savaşacağım, bunu herkes bilsin. Beşiktaş kulübü meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmaz. Bunu bir tehdit şeklinde değil, camiasının her ferdine sahip çıkmayı vazife edinmiş Beşiktaş kulüp başkanı olarak söylüyorum. Beşiktaş oyuncularına, çalışanlarına, ailelerine zorbalık eden, onlara hakaretler savuran, yaşamlarını etkileyen, bu yolla Beşiktaş'a da büyük zararlar veren her kim olursa olsun, hepsiyle kanun önünde hesaplaşırım. Bunlar kim deyip geçmem. Özür dilemeleri, sosyal medya hesaplarını kapatıp gitmeleri de yetmez. Beşiktaş'a sorun çıkaran, Beşiktaş'taki havayı bozmaya çalışan herkesten hesabını sorarım" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN SAHA İÇİNDE DÖKTÜĞÜ ALIN TERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ligin ilk haftasında hakem hatalarının konuşmaya başlandığını belirten Adalı, "Ligin daha ilk haftasında yine hakem konuşmaya başladık, çok tartışmalı kararların olduğu bir haftayı geride bıraktık. İlk haftadan bunları konuşmak istemezdik, hakemlerin futbolun önüne geçmediği bir sezon hepimizin en büyük dileğidir. Bu lig bu hakemlerle devam edecek. Hatalar insanlar içindir, bundan sonra da hakem hataları olacaktır ancak bunun sürekli belli takımların lehine ya da aleyhine olmasını kimse izah edemez. Herkes işini en iyi şekilde yapmalı. Hakemler karar verirken taraftarımızın dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği parayla maça geldiğini, yönetimimizin elinden ne gelirse yapmaya çalıştığını unutmasın. Büyük paralarla oyuncular transfer ediyoruz. Verdikleri kararlar 20 milyonluk bir camiayı etkiliyor. Federasyondaki arkadaşlar MHK'de yeniden yapılanma içinde olduklarını, bu sene daha iyi olacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah öyle olur. Beşiktaş'ın saha içinde döktüğü alın terinin takipçisi olacağız. Yeni sezonun hakemlerimiz için de hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU GÜZEL GÜNLERE DÖNECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM'

Siyah-beyazlı camiada samimiyetin yerini hesap kitaba bıraktığını belirten Adalı, bu durumun Beşiktaş'a zarar verdiğini söyledi. Adalı sözlerini şöyle noktaladı:

"Son yıllarda üzülerek gördüğüm bir konu var. Beşiktaş camiası içindeki birlik ve beraberlik yerini kavgaya bırakmış durumda. Samimiyetin yerine hesap kitap geçti. Bu, Beşiktaş'a büyük zarar veriyor. Göreve geldiğimden beri bir fikri sürekli tekrarlamaktan çekinmedim; gelin her koşulda birbirimize sahip çıkalım. Sahada kademeye giren oyuncular gibi biz de birbirimize destek olalım. Başarı ancak bu şekilde gelir. Bu sezondan en büyük beklentim; terinin son damlasına kadar savaşan, tekrar büyük takım olma ruhunu yakalamış; tribünde ve sahada tek yürek olmuş, geleceğe yönelik umutlarımızı tekrar yeşerten bir Beşiktaş'tır. Yeni sezonun Beşiktaş için hayırlı olmasını diliyor, şampiyonluklarla dolu güzel günlere döneceğimize yürekten inanıyorum."