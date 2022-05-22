THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid-Anadolu Efes finalinin ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali şampiyonluk maçında Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Stark Arena'da oynanan final maçının ardından Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer ve Chris Singleton, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başlayamamalarına rağmen şubat ayından sonra toparlanarak Dörtlü Final'e kaldıklarını belirten Doğuş Balbay, "Bizim için hiç kolay bir yol olmadı. Sezona biraz istikrarsız başladık. Belki herkes tekrar olabilecek mi diye şüphe etti. Ancak herkes inanılmaz bir iş çıkardı. İnanılmaz bir performans gösterdik. İmkansızı başardık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kupa ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende kupayı kaldırması için ikinci kaptan Bryant Dunston'a yaptığı jestle ilgili Balbay, şunları söyledi:

"Özel bir şey yapmadım. Dunston, uzun zamandır bu takımın ikinci kaptanlığını yapıyor. Bu sezon da inanılmaz işler başardı. Sakatlığım nedeniyle fiziksel olarak takımın yanında olamasam da mental ve diğer duygusal kısmında takımla beraber hareket ettim. Bryant, bugün kupayı kaldıracak tek isimdi. Nitekim kaldırdı. Çok mutluyum."

"İnanılmaz bir kadro"

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını aktardı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Tuncer, "Hoca maç sonunda 3 işaretleri yapıyordu. Belki seneyi de gözüne kestirdi. İnanılmaz bir kadro. İnanılmaz karakterlerden oluşuyoruz. Dördüncü yılımızın sonu. Üç sene final oynadık. İkisini kazandık. Avrupa'da tarihin en önemli kadrolarından biriyiz. Üst üste şampiyon olmak da kimseye nasip olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu şampiyonluğu taraftarımız için kazandık"

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton ise üst üste şampiyon olarak tarihe geçtiklerini ifade etti.

Çok önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Singleton, duygularını şöyle aktardı:

"Bu, inanılmaz bir his. Bu şampiyonluğu taraftarımız için kazandık. Nasıl bir mutluluk içinde olduğumu anlatamam. Bu başarıyı takım arkadaşlarımla kutlamak istiyorum. Tarihe geçtik. 2000'den sonra sadece 3 takım üst üste şampiyon oldu. Bu, çok özel bir şey. Bu bizim karakterimizi yansıtıyor. Büyük bir başarı."