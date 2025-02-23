Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Yaşam

Trafikte en çok cezayı onlar yedi

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı illerde ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve güvenlik endişeleri nedeniyle öğrenciler ve veliler eğitime ara verilmesi konusunda gözlerini yetkililere çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle bazı illerde ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 24 Şubat'ta okulların tatil edildiği iller:

RİZE

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti. Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

BARTIN

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 24 Şubat'ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.

Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek. Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

GİRESUN

Giresun'da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile muhtemel don ve buzlanma nedeniyle anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda yarın 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop genelinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, Sinop il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm Resmi/Özel, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları ile Rehabilitasyon Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, İl Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik rahatsızlıkları olan personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışındaki 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SAMSUN

Samsun il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun Valisi Osman Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli; hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

TRABZON

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da 11 ilçede kar yağını nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez ilçe ve Pınarbaşı ilçesinde 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. Aynı gün engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşleri kapsamamaktadır" denildi.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, İHA, DHA