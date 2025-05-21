47 İl'de DEAŞ Operasyonu: 298 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

47 İl'de DEAŞ Operasyonu: 298 Şüpheli Yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin

Bakan Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

21.05.2025 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya açıkladı: 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 298 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 298 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 47 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 298 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Jandarma bölgesinde yapılan çalışma ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 47 İl'de DEAŞ Operasyonu: 298 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak! Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış
Bilal Erdoğan’dan Ali Koç’a uyarı Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı
Burak Özçivit aşka geldi Fahriye Evcen ile romantik paylaşım Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım
Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Cedi Osman’ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan’da olay oldu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu
Volkan Konak için “Sahnede geberdi“ diyen müftü Kocaeli’ye vaiz olarak atandı Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı
Eurovision’da İsrail’in ikinci olmasına tepki yağdı Ülkeler kazan kaldırdı Eurovision'da İsrail'in ikinci olmasına tepki yağdı! Ülkeler kazan kaldırdı
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
17:59
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
14:44
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
14:34
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
14:23
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti
Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
14:18
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
14:16
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
13:58
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 09:58:28. #7.13#
SON DAKİKA: 47 İl'de DEAŞ Operasyonu: 298 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.