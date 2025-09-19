Antalya kabusu yaşıyor! Bir yangın da Aksu'da çıktı, 2 otel boşaltıldı - Son Dakika
Antalya kabusu yaşıyor! Bir yangın da Aksu'da çıktı, 2 otel boşaltıldı

19.09.2025 22:19
Türkiye bir kez daha yangınlar ile mücadele ediyor. Antalya'da Alanya'nın ardından bir orman yangını da Aksu'da çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği alevler, Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşan ve denize doğru ilerleyen yangın nedeniyle 2 otel boşaltıldı. Öte yandan, Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçeleri ile Elazığ'da da alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

ALEVLER KISA SÜREDE KRAL YOLU'NA ULAŞTI

Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALEDE BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

YANGIN SERALARA YAKLAŞTI

Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

2 OTEL BOŞALTILDI

Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

ALANYA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün geceden bu yana alevlerle mücadele ediliyor. Yangın dün saat 23.00 sıralarında Alanya ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi.Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Aliefendi Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, bazı evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. İş makineleri devreye girdi. Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler tedbir amacıyla kesildi. Tahliye çalışması başlatıldı. Vatandaşların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşması sağlandı. Öğle saatlerine doğru alevler üç mahalleye daha sıçradı.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

VİLLALAR TEHLİKE ALTINDA

İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede evleri bulunan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Alevlerin yaklaştığı Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı." dedi. Mahallede 50'ye yakın villanın tahliye edildiğini söyleyen muhtar, "Bir an önce sönmesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

BAZI ARAÇLAR YANDI

Bölgeden gelen son fotoğraflarda bazı araçların da yandığı görülüyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ALANYA VALİSİ ŞAHİN: YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

Vali Şahinaçıklamasında, "Çok sayıda araçla beraber şu anda da müdahale devam ediyor. 639 personelimiz yangınla mücadele ediyor. 2 uçak, 10 helikopter, 201 de kara aracımız şu anda devam ediyor. Sadece Antalya'dan değil, bölge şehirlerinden de destek aldık. Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla beraber Alanya yangınının enerjisi düşmüş diyebiliriz. Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim" dedi.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

"200 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangınların nedenleriyle ilgili tek tek inceleme yapılacağını ifade eden Şahin, "Şu anda benim gördüğüm 200 hektar civarında alan zarar gördü. Bu sene 300 hektarın üzerinde bir Gazipaşa yangınımız vardı. O civara yaklaşmış bir yangından bahsediyoruz" diye konuştu.

57 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, 1 ARAZÖZ DEVRİLDİ

Yangınlarda 57 konutun tahliye edildiğini kaydeden Şahin, "Kırcami'deki yangında bir ev tamamen, iki ev kısmen zarar gördü. İki de iş yeri zarar gördü. Burada Alanya'daki yangında da 2 inşa halinde müstakil ev, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Diğer yangınlarda da zirai hasarlar var. Bunların hepsini yangınlar bittikten sonra çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracı, arazöz kırıma uğradı ama yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP EDİYOR"

Mevlüt Çavuşoğlu ise "Çünkü poyraz çok güçlü. Müdahaleler hemen yapılmaya başladı. Tabii gece havadan müdahale edilemediği için yangın biraz yayıldı. Ama sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter, 2 uçak müdahale ediyor. Şu anda Adana tarafından gelen helikopter olmak üzere hava desteği de bu tarafa doğru yaklaşıyor. Ama sabahtan bu yana farklı yerlerde, özellikle yerleşim yerlerine, yakın bölgelerde biz de şahit olduk. Sürekli yangın bir yerden patlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Sayın Orman Bakanımızla da telefonla görüştük" dedi.

MUĞLA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de çıkan orman yangınında alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken tedbir amacıyla 58 ev ev boşaltıldı, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor.

MİLAS'DA MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyu yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı.

8 AYRI NOKTADA YANGIN

Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köyceğiz Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarına bilgi veren Vali Akbıyık, gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada yangın çıktığını belirterek, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas Akkovanlı, Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü yangınlarıyla gece boyunca cansiperane mücadele ettiler" dedi. Vali Akbıyık, yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin, "Milas Akkovanlı yangınına 30 arazöz ve su tankeri, 25 araç, 8 iş makinesi ve 180 personel ile karadan, 4 helikopter ile havadan; Milas Kıyıkışlacık yangınına 19 arazöz, 17 araç, 6 iş makinesi ve 125 personel ile karadan, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan; Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere 22 hava aracı ile havadan müdahale devam ediyor" diye konuştu.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Köyceğiz ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Vali Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Afet Merkezimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Murat Sarı başkanlığında göreve başlamış olup, çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Ayrıca bugün için Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

"RÜZGARIN HAFİFLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesinin ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını belirterek, "Sahada bulunan 56 arazözümüze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden 32 arazöz yönlendirdik. Toplamda 88 arazözümüz sahada. Bunun yanında diğer kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait araçlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Arazinin sarp ve engebeli olması kara ekiplerinin hareketini kısıtlıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren hafifleyeceğini öngörüyoruz, böylece daha etkili bir müdahale yapılabilecek" diye konuştu. Karacabey, Antalya'nın Alanya ilçesinde de yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Antalya'da orman yangını; 2 otel tahliye edildi

ELAZIĞ'DA KIRSAL ALANDA YANGIN

Elazığ'da meydana gelen kırsal alan yangınına müdahale sürüyor. Olay, Elazığ merkeze bağlı Meşeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kırsal alan yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine orman bölge, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına bölge sakinleri ve ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA/ DHA/ İHA

24 saat son dakika haber yayını
