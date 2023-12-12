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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9\'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30\'u...
12.12.2023 - 08:29,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: '37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu' kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u... - Son Dakika
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