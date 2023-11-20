İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı: Cesetler üst üste yığılmış durumda

İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin poliklinikler ile ameliyathane katını vurdu. Askeri araçların kuşattığı hastaneden gelen görüntülerde cesetlerin yığıldığı görüldü.

İSRAİL, ENDONEZYA HASTANESİ'Nİ VURDU

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldıran İsrail ordusu sivilleri katletmeye devam ediyor. Sık sık bölgedeki hastaneleri vuran İsrail, bu kez de Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze'deki hükümete ait Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze'nin kuzeyinde kısmi şekilde faaliyet gösteren tek sağlık kurumu Endonezya Hastanesi'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

"CESETLER ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ DURUMDA"

Berş, "İşgal güçleri, poliklinikler ile ameliyathane katını bombaladı, ekipmanları yok etti. Cesetler üst üste yığılmış durumda." ifadelerini kullandı. Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'nin bazı binalarını yıktığını, diğer binaların ise çevreyi kuşatma altına alan keskin nişancıların hedefinde olduğunu, hareket eden her şeyi vurduklarını aktardı.

"İSRAİL HASTANEDEN ÇIKMAYA ÇALIŞANLARI HEDEF ALIYOR"

Berş, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail bombardımanında hayatını kaybedenleri çıkaramıyoruz ya da kaç kişinin öldüğünü sayamıyoruz. Hastanedeki 100'den fazla hastanın acilen cerrahi müdahaleye ihtiyacı var. Ancak sağlık ekiplerinin sayısı sınırlı. 140 yatak kapasiteli hastanede 650 yaralı bulunuyor. İsrail'e ait insansız hava araçları hastaneden çıkmaya çalışanları hedef alıyor."

"JENERATÖRLERİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN SOYA YAĞI KULLANIYORUZ"

"İşgal güçlerinin, Endonezya Hastanesi'ni hedef alması, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm sağlık hizmetlerinin durdurulması anlamına geliyor." diyen Berş, jeneratörleri çalıştırmak için yakıt yerine soya yağı kullandıklarını sözlerine ekledi.

SALDIRIDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçleri, birkaç gün önce Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu sabah saatlerinden itibaren tanklarla Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı. İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalıştığını söylemişti.

İSRAİL, SIK SIK HASTANELERİ VURUYOR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana birçok kez Gazze'deki hastaneleri hedef aldı. Şifa Hastanesi'ni defalarca vuran İsrail ordusu, en sonunda hastaneyi bastı. İsrail ordusunun 17 Ekim tarihinde El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 66'sı Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.