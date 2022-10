Habermetre, Dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı

Otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden sayılan Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı (IAA Transportation) 20 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlendi. 2 yılda bir düzenlenen ve pandemi nedeniyle 4 yıl ara verilen fuar fuarı IAA Transportation'a Türk firmalar özellikle elektrikli modelleriyle damga vurdu. Türkiye'den çok sayıda gazetecinin de katıldığı fuarın medya günü ise, 19 Eylül tarihinde gerçekleşti.

IAA Transportation 2022 Habermetre Özet Analizi

Habermetre verilerine göre, IAA Transportation 2022 fuarı hakkında 1 Eylül – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında, 4.040 adet haber yansıması, 168.482.257 erişime ve 344.286$ reklam eşdeğerine ulaştı. 269 sitede manşette ve 293 haberde ana sayfada yer alan yansımalar toplamda 5.270 saat manşet, 14.421 saat ana sayfada kaldı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 24 farklı marka 1 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında, 30 adet basın bülten servis ederken, fuara davetli gazetecilerin de özel haberleri ile yüksek sayıda yansıma ve erişime ulaştılar. 30 basın bülteninin 8 adeti, 1-18 Eylül tarihleri arasında servis edildi. Fuarın medya günü olan 19 Eylül ve sonrasında ise, 22 adet bülten servisi gerçekleşti. En fazla bülten servisi gerçekleşen ilk üç gün; 7 adet basın bülteni ile IAA Transportation medya günü (19 Eylül) olurken, 5 adet basın bülteninin servis edildiği fuarın ilk günü (20 Eylül) ve 4 adet basın bülteni ile fuarın ikinci günü (21 Eylül) oldu.

IAA TRANSPORTATION 2022 - 19 EYLÜL MEDYA GÜNÜ VE SONRASINDA SERVİS EDİLEN BASIN BÜLTENLERİ

Daimler Truck, gelecek vizyonunu 2022 IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda tanıtıyor – 19 Eylül

Daimler Truck, Almanya'nın Hannover kentinde 19 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan IAA Ticari Araç Fuarı'nda, kamyon modellerinin yanı sıra geleceğe ışık tutan yenilikçi çözümlerini sergiliyor. Marka, sunduğu teknolojilerle güvenlik, konfor ve çevrecilik noktasında sektöre yön vermeye devam ediyor. Daimler Truck, fuarda başta Mercedes-Benz Actros L, Mercedes-Benz eActros LongHaul, Mercedes-Benz eActros 300 ve Mercedes-Benz GenH2 modelleri olmak üzere birçok kamyonunu sergiledi.

Ford Otosan, Türkiye'nin elektrik dönüşümüne ilklerle damgasını vurmaya devam ediyor: %100 elektrikli kamyonunu Hannover'de tanıttı – 19 Eylül

Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk %100 elektrikli ağır ticari aracı ve Generation F hareketi ile sıfır karbon emisyonlu, bağlantılı, otonom teknolojilerle fuara damgasını vurdu. Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks 2030 yılında Avrupa satışlarının %50'sini sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı, 2040'da ise tüm operasyonlarında sattığı araçların tamamının sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Karsan, e-ATA HYDROGEN'in Dünya Lansmanını Almanya'da Gerçekleştirdi! – 19 Eylül

Türkiye'nin yerli üreticisi Karsan, sayısız başarılara imza attığı elektrikli ve otonom ürün ailesine hidrojen yakıtlı e-ATA HYDROGEN'i de ekledi. Yepyeni modelini 19 Eylül tarihinde IAA Transportation Fuarı'nda tüm dünyanın beğenisine sunan Karsan, böylece hidrojen çağını da başlatmış oldu. Yarım asrı aşkın tarihinin kilometre taşları arasındaki yerini şimdiden alan yeni model, elektrikli toplu ulaşıma yön veren markanın, geleceğin mobilite dünyasında üstlendiği öncü rolü ayrı bir boyuta taşıyacak. Bununla birlikte e-ATA HYDROGEN, Karsan'ın "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonunu tamamlayan adımlardan biri olacak.

TEMSA'dan Avrupa'nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsü – 19 Eylül

TEMSA, yeni elektrikli araç modeli olan LD SB E'yi, Hannover'de düzenlenen IAA Transportation fuarında tanıttı. Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E ile elektrikli ürün gamındaki araç sayısını 5'e çıkaran TEMSA, gelecek 3 yıl içinde elektrikli araçların toplam üretim içerisindeki payını yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyor. TEMSA CEO'suTolga Kaan Doğancıoğlu, "LD SB E aracımızla birlikte ulaştığımız elektrikli araç gamımız, TEMSA'nın bu yoldaki kararlılığının en önemli göstergesi" dedi.

Scania IAA 2022'de hayata geçirilen vizyoner çözümlerini sergiledi – 19 Eylül

Dünyanın en büyük ağır ticari araç markalarından Scania, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarında elektrikli ve alternatif yakıtlı modellerini sergileyerek markanın ve sektörün gelecek vizyonunu yansıttı. IAA'da dünya prömiyerini yapan Scania, iki yeni güçlü (420 ve 460 hp) biyogaz kamyon motorunu da gösterdi.

DAF XD "International Truck of the Year 2023" ödülünü kazandı– 19 Eylül

DAF'ın mesleki uygulamalar ve dağıtım taşımacılığına yönelik Yeni Nesil XD serisi, "International Truck of the Year 2023" olarak seçildi. DAF Trucks Başkanı Harald Seidel, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation ödül töreninde taşımacılık sektörünün en prestijli ödülünü kabul etti. Tek bir şarjla 500 kilometreden fazla menzile sahip tam elektrikli modelleri içeren XD serisi, bugün IAA'da resmi olarak tanıtıldı.

ZF, Ticari Araçlar İçin Gelişmiş Yeni e-Mobilite Çözümlerini Sunuyor – 19 Eylül

ZF'nin Ticari Araç Çözümleri (CVS) bölümü, IAA 2022 öncesinde en son e-Mobilite teknolojilerini sunarak mobilitenin tamamen elektrikli geleceğine olan bağlılığının altını çiziyor. Ağır ticari araçlar için entegre, modüler bir e-aktarma sistemi olan ZF'nin yeni CeTrax 2 elektrikli merkezi tahrik sistemi yanında kamyon ve otobüsler için geliştirdiği yeni Elektrikli Destekli Direksiyon (EPS) sistemini tanıtılacak.

Anadolu Isuzu, IAA Transportation Hannover Fuarı'nda yenilikçi ve çevreci araçları ile gövde gösterisi yaptı – 20 Eylül

Anadolu Isuzu, dünya otomotiv endüstrisinin en prestijli fuarı olan IAA Transportation'a yenilikçi ve çevreci modelleri ile damgasını vurdu. Anadolu Isuzu, 'son kilometre' taşımacılığında oyunun kurallarını değiştirecek üstün özelliklere sahip yeni tam elektrikli aracı Big·e'yi de ilk kez Hannover'de tanıttı. Fuarda Big·e'nin yanı sıra 12 metrelik yeni CitiVOLT otobüs modelinin lansmanını da yapan Anadolu Isuzu, tam elektrikli NovoCiti VOLT, yüzde yüz Biogas uyumlu Kendo 13 CNG ve şehir içi ulaşım segmentindeki iddialı temsilcisi Isuzu Grand Toro modelleri ile IAA Hannover'de ilgi odağı oldu.

Assan Hanil sürdürülebilir ürünleriyle IAA Fuarı'nda – 20 Eylül

Assan Hanil, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sunan yenilikçi çözümlerini Almanya'da düzenlenen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı'nda tanıttı. 2 yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl 3'üncü kez yer alan Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve teknolojilerini sektörün beğenisine sundu.

Otokar'ın elektrikli otobüsleri Almanya'da iki ayrı fuarda görülebilecek – 20 Eylül

Türkiye'nin lider otobüs üreticisi Otokar, elektrikli otobüslerini dünyanın en büyük ticari araç etkinliklerinde müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 18,75 metrelik elektrikli körüklü otobüs e-KENT, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda ziyaretçileri taşıyor. Otokar ayrıca 20-23 Eylül tarihleri arasında Berlin'de kapılarını açan taşımacılık fuarı InnoTrans'ta 12 metrelik elektrikli otobüsü e-KENT'i sergiliyor.

Volkswagen Ticari Araç, ID. BUZZ Cargo ve Yeni Amarok modellerini IAA Transportation 2022'de ilk kez tanıttı – 20 Eylül

IAA Transportation 2022 tam anlamıyla Volkswagen Ticari Araç markasının model atağına sahne oldu. Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2022'de yeni modellerini sergilerken, ziyaretçiler ID. BUZZ Cargo ve ID. BUZZ Pro ile ilk kez yakından tanışma fırsatı buldular. Aynı zamanda fuarda Yeni Amarok da ilk kez tüketicilerin karşısına çıktı.

Thermo King, IAA Hannover Fuarı'nda Advancer Serisi'nin 3 Yeni Modelini Tanıttı – 20 Eylül

Thermo King, soğuk zincir taşımalarında çığır açan ve tanıtıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Advancer serisinin 3 yeni versiyonunu IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarında ilk kez sergiledi. Bu 3 yenilik Advancer Spectrum, Advancer AxlePower ve Advancer-e modelleri oldu.

2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü'nün sahibi Volkswagen ID. Buzz Cargo – 21 Eylül

IAA Transportation 2022'de tam anlamıyla bir model atağı gösteren Volkswagen Ticari Araç, fuarda ayrıca bir büyük ödülün de sahibi oldu. Bu yıl 31'incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri'nde ID. Buzz Cargo büyük ödüle layık görüldü.

OKT Trailer IAA Transportation'da Geleceğin Treyler Modelini Sundu – 21 Eylül

20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2022'de bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlayan OKT Trailer, IAA'da "Geleceğin Treyler Modelini" sunuyor. Fuarda sergileyeceği W tipi yatay silobas, vakum tankeri ve damperli silobas ürünlerine ek olarak odak noktasında çevre dostu, akıllı ve ergonomik yeni nesil tanker modeli ile treyler tasarımına yeni bir soluk getiriyor.

IVECO, IAA 2022'de tamamı alternatif yakıtlı araçlardan oluşan yeni ürün gamını sergiledi - 21 Eylül 2022

IVECO, "sıfır salınım" yolunda sürdürülebilir ve kapsamlı ürün gamından meydana gelen taşımacılık çözümlerini tanıtıyor: Araçlar, gücünü kapsamlı dijital ve bağlı hizmetler içeren gelişmiş alternatif çekiş teknolojilerinden alıyor. IAA Transportation 2022'de, pazardaki en yenilikçi hafif ticarî araç olan eDaily ve %100 elektrikli, yüksek dayanımlı, 4x2 Avrupa çekici platformu üzerine inşa edilen Nikola Tre BEV çekicinin lansmanları gerçekleştirildi.

Prometeon, Accuride ve Karsan iş birlikleriyle 2022 IAA Taşımacılık Fuarı'nda – 21 Eylül

Prometeon Tyre Group, 2022 IAA Taşımacılık Fuarı'nda iki iş birliğiyle yer alıyor. Prometeon 20-25 Eylül arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda PİRELLİ markalı 02 Serisi'nin yenilikçi 325/90 R24.5 lastik ebadını tanıtıyor. Yeni lastik, jant üreticisi Accuride Wheels ile iş birliği içinde geliştirildi. Bu ebatın yanı sıra Prometeon'un elektrikli araçlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirdiği 275/70 R22.5 U02 Urban-e Pro lastikleri Karsan e-ATA elektrikli otobüslerinde sergileniyor.

Goodyear, yüzde 63'ü sürdürülebilir malzemeden üretilmiş konsept lastiğini görücüye çıkardı – 24 Eylül

IAA Transportation fuarında %63 sürdürülebilir malzemeden ürettiği yenilikçi kamyon lastiğini görücüye çıkaran Goodyear, sürdürülebilirlik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. %63 sürdürülebilir malzemeden üretilen kamyon lastiği, 20 lastik bileşeninden oluşan 15 özel malzemeden oluşuyor. Yakıt verimliliği açısından "A" sınıfı etiketli bu konsept lastiği, şu anda pazarda bulunan en verimli Goodyear kamyon lastikleriyle eşit düzeyde yakıt tasarrufu sağlıyor.

MAN Lion's City E 'Yılın Otobüsü' seçildi – 24 Eylül

Uluslararası 'Bus and Coach of the Year – Yılın Şehir Otobüsü ve Şehirlerarası Otobüsü' jürisi, tamamen elektrikle çalışan şehir otobüsü MAN Lion's City E'yi, 'Bus of the Year 2023 – 2023 Yılın Otobüsü' olarak seçti. Ödül, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ev sahipliğinde Hannover'deki IAA Transportation 2022'nin açılışını kutlamak üzere düzenlenen 'Stars of the Year – Yılın Yıldızları' etkinliğinde Jüri Başkanı Tom Terjesen tarafından, MAN Truck & Bus Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi Kuchta'ya verildi. Son 30 yıldır verilen 'Bus of the Year' ödülü, otobüs endüstrisinin en önemli uluslararası ödülü olarak kabul ediliyor.

Bursalı klima devine Almanya'da büyük ilgi – 26 Eylül

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen elektrik gücü ile çalışan ticari araçlar ile H2 teknolojisinin kullanıldığı motorlar ve araç bataryalarının sergilendiği fuarda Bursalı Yılkar Klima'nın ürünleri ilgi odağı oldu.

Maxion İnci Jant Grubu'ndan 2 Stratejik Yatırım – 26 Eylül

İnci Holding ile dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels, ortaklığı olan Maxion İnci Jant Grubu katıldıkları IAA Transportation fuarında, Manisa OSB'de gerçekleştirdikleri iki önemli stratejik yatırımı duyurdu. Maxion İnci Jant Grubu, seri üretime geçecek yeni ve 2. sac kamyon jantı fabrikası ile sac kamyon jantı kapasitesini artırırken stratejik bir hamle daha yaparak dövme alüminyum jantlarını üretmek üzere Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırıma başlıyor.

MAN Truck & Bus, IAA Transportation'da eTruck ile akıllı ve iklim dostu ulaştırma çözümlerini tanıttı – 27 Eylül

Geleneksel ürünler için daha düşük yakıt tüketimi, daha cazip çalışma alanları ve sürücüler için artırılmış konfor ve daha yenilikçi dijital hizmetler sunan MAN, geleceğin CO2'siz ve akıllı bağlantılı ulaşımı için de otonom araçlar geliştiriyor. MAN, 2024 yılında piyasaya sunmayı planladığı tamamen elektrikli kamyonu eTruck'ın, üretilecek seriye yakın prototipini ilk kez Hannover'deki fuar prömiyeriyle tanıttı.

Allison, eGen Power elektrikli aks ailesini genişleterek Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarına özel bir ürün sunuyor – 30 Eylül

Konvansiyonel, elektrikli hibrit ve tam elektrikli araç tahrik çözümlerinin lider tasarımcısı ve üreticisi olan Allison Transmission, Almanya, Hannover'de düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda şirketin eGen Power® tam elektrikli aks ailesinin en son üyesi olan yeni eGen Power® 130S modelini tanıttı.

Continental'den sürdürülebilir toplu taşıma için 3 yeni lastik çözümü – 3 Ekim

Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, Hannover'de düzenlenen 2022 IAA Taşımacılık Fuarı'nda kısa ve uzun mesafelerde yolcu ve yük taşımacılığının sürdürülebilirliğini iyileştiren yenilikçi lastik çözümlerini tanıttı.

IAA TRANSPORTATION 2022 – MEDYA GÜNÜ VE FUAR ÖNCESİ BASIN BÜLTENLERİ (1-18 EYLÜL 2022)

Anadolu Isuzu, yerli ve Çevreci birçok modelini ilk kez Hannover Fuarı'nda tanıtacak – 2 Eylül ve 9 Eylül

Anadolu Isuzu, 20-25 Eylül 2022 tarihlerinde Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan IAA Transportation fuarına Türk mühendisliğinin ürünü yeni midibüs ve otobüs modelleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Anadolu Isuzu, sektörde oyunun kurallarını değiştirecek yeni segmentteki ürünü yüzde yüz elektrikli ve tamamen Türkiye'de üretilecek Big·e'nin yanı sıra CitiVolt 12m modelini Hannover Fuarı'nda sergileyecek.

Tırsan'a Avrupa İnovasyon'dan 2 Ödül Daha – 7 Eylül

Öncü lider Tırsan, sektörün en prestijli ödüllerinde en kısa sürede tüm kategorilerde ödül alan ilk ve tek şirket olarak, Avrupa İnovasyon Ödülleri 2023'de de 2 ödül birden aldı. İnovasyon başarılarını tescil etmeyi sürdüren öncü lider, en kapsamlı Ar-Ge çalışmalarıyla Avrupa İnovasyon Ödülleri'nde toplam 9 ödüle ulaştı. Tırsan, her dönem katıldığı IAA Ticari Araçlar fuarında bu sene 5 standı ile 20-25 Eylül tarihleri arasında Almanya Hannover'de tüm paydaşları ile buluşacak.

Karsan'dan Almanya'da Dünya Lansmanı Sürprizi! – 10 Eylül

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan IAA Transportation Fuarı'nda gövde gösterisi yapacak. Sayısız başarılara imza attığı elektrikli ve otonom ürün ailesini görücüye çıkarmaya hazırlanan marka, elektrikli mobiliteyi başka bir boyuta taşıyacak yeni model sürpriziyle de fuara damgasını vuracak. Tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Karsan, geleceğin mobilitesinde öncü rolünü bir kez daha gösterdiği yepyeni modelinin dünya lansmanı Hannover'de yapacak.

OKT Trailer 'Trailer Innovation 2023' konsept araç ödülünü kazandı – 10 Eylül

'Bizim için merak bir çizgiyle başlar' diyerek, çizgilerden eşsiz tasarıma uzanan bir macerayı gıda tankeri olarak sunan OKT Trailer, Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankeri konsepti için 'Trailer Innovation 2023' ödülüne layık görüldü. 'Trailer Innovation 2023' ödül töreni, 23 Eylül 2022 saat 14.00'te Almanya Hannover'da IAA Transportation fuarında hol 1'de bulunan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Krone, 2023 Treyler İnovasyon Ödülü'nü kazandı – 12 Eylül

Krone, Box Liner eLTU 50 Traction Automatic "Şasi" kategorisinde Treyler İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa'da 15 sektör dergisinden oluşan uluslararası jüri, ilk kez IAA Transportation Fuarı'nda tanıtılacak olan teknolojik treyleri onurlandırdı.

Bosch, yakıt hücreli kamyonetleri test ediyor – 14 Eylül

Bosch, Hannover'deki IAA Transportation'da, ilgilenen ziyaretçilere test araçlarını ve Bosch yakıt hücresi teknolojisini çalışır durumdayken deneyimleme fırsatı sunuyor.

Goodyear, IAA Transportation Fuarı'nda verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik vizyonunu sergiliyor – 14 Eylül

Goodyear, 20-25 Eylül'de Hannover'de düzenlenecek IAA Transportation fuarında Goodyear Total Mobility çözümü ile verimli ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu sergileyecek. Goodyear, IAA Transportation etkinliğinde Goodyear Total Mobility çözümünü tamamlamak üzere geliştirilmiş yeni bir konsepti de görücüye çıkaracak.

