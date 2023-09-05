Togg Fabrikası'nda bir ilk! CHP'li vekillerden yerli otomobile tam not

AK Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Gövde, boyahane ve montaj olmak üzere üç bölümden oluşan üretim tesisini gezen heyet, burada yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Komisyon üyeleri son olarak fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil Togg'u deneyimleme imkanı buldu. Togg'a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi.

GEZİYE KİMLER KATILDI?

Teknik inceleme gezisine Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP'li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

"SİYASET MALZEMESİ YAPILMAMALI"

Togg'un ön koltuğuna oturarak yerli akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu fikir ve düşüncede de bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa, Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortadadır. Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 yüz civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz. Daha önce hiç binmemiştim" dedi.

"ÜRETİM VE TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ TOGG KADAR DİKKAT ÇEKİCİ"

Yapılan gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Varank, ise, "İktidar veya muhalefet fark etmeksizin milletvekilleriyle buraya geldik. Togg'un değişen ve dönüşen mobilite dünyasında Türkiye'nin alternatif ve rekabetçi olabileceğini, üretim ve teknoloji kabiliyetleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini gösteren önemli bir projedir. Şu anda zaten Türkiye'nin dört bir tarafında Togg'u vatandaşlarımız görebiliyorlar, kurayla Togg alma şansına sahip vatandaşlarımız en güzel şekilde akıllı cihazlarını kullanıyorlar. Togg kadar dikkat çekici olan bu üretim ve teknoloji kampüsü var. Bu manada komisyondaki arkadaşlarımızla burayı görmek istedik. Üretim süreçlerini anlayabilmek istedik. Buradaki emekçi kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik. Ben komisyondaki bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten temelinin atılmasından üretime geçişine kadar süre anlamında da dünyadaki en önemli örneklerden bir tanesi. Türkiye'nin Otomobili Projesini ilk kez duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye artık kendi aracını üretmeli' dediğinde herkes heyecanlandı" diye konuştu.

"ÜRETİM KABİLİYETLERİMİZE İNANIYORUZ"

Türkiye artık kendi markasıyla, yüzde 100 fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan, çağı yakalamış, elektrikli, otonom özellikleri olan aracıyla şu anda Türkiye'nin Otomobili Projesini başardığını belirten Varank, "Türkiye kabiliyetleriyle, katma değerli bu tip başarıları yakalamaya devam edecek. Dün TEKNOFEST'in kapanışını yaptık. Biz gençlerimize inanıyoruz. Üretim kabiliyetlerimize inanıyoruz. Emekçi kardeşlerimize inanıyoruz ve inşallah bunun gibi nice başarıları da hep beraber yakalayacağız. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün arkadaşlarımız milli projeleri önemsiyorlar, destek veriyorlar. Komisyonumuzla buraya ziyaretimizi de anlamlı buluyorum. Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat formülüyle yoluna devam etsin istiyoruz. İnşallah hükümetimiz ve Meclis'te bizler bu anlayışa hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şu anda Togg'da 3 bin 200 kişinin çalıştığını aktaran Varank, "Gerçekten güzel bir tesis. İnşallah yeni modellerin de gelmesiyle Togg'un hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve dünyada çok ciddi bir oyuncu olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

"TOGG'UN NE KADAR İLERLEDİĞİNİ GÖRMEKTEN MUTLU OLDUM"

Togg'un ne kadar ilerlediğini görmekten dolayı mutlu olduğunun altını çizen CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Togg'un ne kadar ilerlediğini görmekten de gayet de mutlu oldum. Biliyorsunuz, bunlar stratejik ürünler. Cariaçığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı olan ürünler. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Güzel bir girişim bunlar gibi daha çok girişimler olacağına inanıyoruz. Bu sürdürülebilir olması gerekir. Bunlar da hiçbir siyasetin malzemesi olmamalı. Bu ülkenin bir girişimi diye addediyoruz. Böyle girişimlerin de artarak devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz de her zaman destekçisiyiz. Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye'de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız" dedi.

"BU PROJELERİ DESTEKLEMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Hakikaten ülkemize mal olmuş, bir milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis tür ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir. Üretmeden biz bu ülkeyi büyüyemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım ama altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz bunlar siyasi malzeme olmasın" ifadelerini kullandı.

"HİÇ SARSINTI HİSSETMEDEN 100 KM HIZA ULAŞIYORSUNUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, test sürüşünün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki, uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor."