Son Dakika Haberleri: Victoria's Secret'ın Meleği Alessandra Ambrosio Brezilya Tatiline Tam Gaz Devam Ediyor!

Victoria's Secret'ın Meleği Alessandra Ambrosio Brezilya Tatiline Tam Gaz Devam Ediyor!

1 saat önce

37 yaşındaki Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü meleği Alessandra Ambrosio Brezilya tatiline devam ediyor. İşte, güzel modelin tatilinden kareler..

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Guess ve Victoria's Secret gibi dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Ambrosio, bir süredir Brezilya'da tatil yapıyor.
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Victoria's Secret'ın gelenekselleşen Aralık ayı iç çamaşırı defilesinin ardından tatile çıkan güzel modelin her anı basın mensuplarının yakın markajında.
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Anja Louise ve Noah Phoenix Ambrosio Mazur adında iki çocuğu bulunan 37 yaşındaki süper model, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.
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Kepçe Olan Kulaklarını Yapıştırmak için Ameliyat Oldu
Kepçe Olan Kulaklarını Yapıştırmak için Ameliyat Oldu
Polonya ve İtalya kökenli olan Alessandra Ambrosio, çocukluğunda görünüşünden hiç de memnun değilmiş. Ambrosio, yıllar sonra verdiği bir röportajda 11 yaşındayken kepçe olan kulaklarını yapıştırmak için bıçak altına yattığını anlatmıştı.
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Dereceye Giremedi
Dereceye Giremedi
Ünlü top model, 1996 yılında Elite Model Ajansı'nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı ancak dereceye giremedi. Yarışmadan 1 yıl sonra aynı ajansla kontrat imzaladı güzel model.
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2000 Yılında Victoria's Secret Meleği Oldu
2000 Yılında Victorias Secret Meleği Oldu
Elle Dergisi'ne verdiği pozlar sonrasında adını duyuran güzel model, sırasıyla Guess ve Revlon'un yüzü oldu. Kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2000 yılında Victoria's Secret ile yakaladı. Aynı yılda Pirelli Takvimi'nde de yer alan model tüm dünyada tanınmaya başladı.
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Baş Melek Oldu
Baş Melek Oldu
Alessandra Ambrosio, 2004 yılında Victoria's Secret Pink koleksiyonunun ilk baş modeli oldu.
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Güzel model, 2005 yılı defilesinde tamamen şekerden yapılmış bir iç çamaşırı ile podyuma çıktı.
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Oyunculuk da Yaptı
Oyunculuk da Yaptı
Güzel model, dünyaca ünlü fenomen dizi How I Met Your Mother'da diğer mankenlerle birlikte kısa bir rol da aldı. Bu oyunculuk deneyiminin ardından 2006 yılında Casino Royal filminde rol aldı.
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Alessandra Ambrosio, nişanlısı Kaliforniyalı iş adamı Jamie Mazur ile hiç evlenmedi. Ancak çiftin bir erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor. Çift, ilişkilerinin 10. Yılında ayrıldı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:44 

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