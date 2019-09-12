Eşiyle tartışan cani baba, 11 aylık bebeğini nehre atıp bara gitti

1 İngiltere'de meydana gelen korkunç cinayette 22 yaşındaki baba Zak Bennett-Eko, 11 aylık bebeğini Irwell Nehri'ne attı, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

2 22 yaşındaki baba Zak Bennett-Eko geçtiğimiz gün bebeğinin annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.

3 Bennett-Eko tartışma sonrası öfkelendi. Ardından 11 aylık bebeği Zakari'yi kucağına alan baba onu canice nehre attı.

4 Baba olayın ardından da hiçbir şey olmamış gibi yakındaki bir bara gitti ve kendisine içki söyledi.

5 Bebeğin nehirde görülmesi üzerine çok sayıda kişi onu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

6 Küçük bebek hastanede hayatını kaybetti.

7 Bardaki bir görgü tanığı, bara polislerin gelerek bir bebeğin nehirde boğulduğunu söylediğini ancak baba Bennett-Eko'nun tepkisiz bir şekilde olanları izlediğini ifade etti.

8 Talihsiz bebeğin ölümü sonrası annesi Facebook'tan bir mesaj attı. Anne mesajında "Ben bugün bebeğimi kaybettim. Küçük oğlumu seviyordum ve onun için her şeyi yaptım. Acil servise ulaşana kadar çocuğumun öldüğünü bile bilmiyordum. Onunla saatlerce onunla oturduk, tuttuk, öpüştük ve sonra ayrıldım. Çocuğum, dünyam için yas tutmama izin verin. Evet hayattayım ama keşke ölseydim diyorum" dedi.

9 22 yaşındaki cani Zak Bennett-Eko, yakındaki Lock Keeper isimli barda müşterileriyle otururken polis tarafından tutuklandı.