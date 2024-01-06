46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bir dönemin en sert muhalifiydi, Erdoğan\'la aynı kareye girmek için her yolu denedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

1375 PERSONEL KATILDI

Yerlikaya paylaşımında 46 ilde düzenlenen operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarında görevli 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleştiğini belirtti.

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

Operasyon Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova illerinde gerçekleşti.

İŞTE İL İL OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 395 kg 700 gr metamfetamin, 56 kg 350 gr kokain, 102.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6'sı yabancı uyruklu toplam 10 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10.906 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 118 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 300 gr eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; büyük miktarda sentetik ecza ele getirildi. 40 zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 138 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 542 gr eroin, 75 gr metamfetamin, muhtelif miktarda afyon ve sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve kubar esrar ele geçirildi. 107 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 507 kg esrar ele geçirildi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;