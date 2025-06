Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş 'ta, "Bu yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eş değerdir. Biz bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Ne diyorlardı; ' Hükümet bu enkazın altından kalkamaz.' Bu muhterislere rağmen azimle, sabırla, kararlılıkla çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum; herkesin denizi, ufku kadardır. Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan şimdi deprem bölgesinin yolunu hatırlayamayanların ufku da ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince maalesef millet akıllarına dahi gelmiyor. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden başlarını bile kaldıramıyorlar. Biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak biz afetzede kardeşimizin umudu, yoldaşı, kader arkadaşı olacağız. Onlar 'Yapamazsınız' diyecek biz şehirlerimizi daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar kavga ederken, boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz Kahramanmaraş'la birlikte tüm Türkiye 'ye aşkla 86 milyon olarak güçlü yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Azerbaycan Mahallesi'nin açılışı ile 250 bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Törene iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, iş insanı Cemal Kalyoncu ve iş insanları ile davetliler katıldı. Azerbaycan Mahallesi'ndeki törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

ALİYEV: YAŞASIN TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ

Bakanların ardından platforma çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, deprem felaketinin ardından kardeş ülke Türkiye'ye yardıma koştuklarını söyledi. Azerbaycan olarak birçok ekibi, deprem bölgesine sevk ettiklerini anlatan Aliyev, "Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan halkı öz kardeşlik yardımını gösterdi. Gönderdiğimiz ekipler burada 53 insanımızı enkazdan kurtardı. Kurduğumuz hastanelerle yaralılarımıza doktorlar tıbbi yardım sağladı. Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduk. Azerbaycan Mahallesi de bizim dostluğumuzu yeniden tezahür etmiştir. Ermenistan ile savaş sırasında Türkiye halkının bizim yanımızda olması gücümüze güç katmıştır. Bugün Azerbaycan öz toprağında huzur içerisinde yaşamaktadır. Burada yapılan mahallede de 1200 konutta Türk kardeşlerimiz huzurla yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı ile Şuşa'da imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizi müttefik haline getirmiştir. İki kardeş ülke birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bugün burayı ilk defa ziyaret ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz eğilmediler, bilirler ki onların arkasında güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan vardır, güçlü Türkiye vardır. Deprem bölgelerinde yaşayan bütün vatandaşlara Azerbaycan halkının sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Unutmayın ki Azerbaycan'da 10 milyon bacı ve kardeşleriniz var. Azerbaycanlılar da bilir ki 80 milyondan çok Türk kardeşleri var. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

ERDOĞAN: BİR MİLLET İKİ DEVLET ŞİARININ SOMUTLAŞMASINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlar ile Azerbaycan'daki 10 milyon Azeri vatandaşına selam göndererek konuşmasına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyete 'İkinci eviniz olan Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesine anlamlı ve bizim için özel bir tören münasebetiyle kendilerini Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bugün burada bir millet iki devlet şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ediyoruz. Çünkü biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden, aynı seccadede gözyaşı döken, aynı istiklal için can veren bir milletin iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız. 'Ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan' diyen şairlerin kelimelere harf harf nakşettiği kardeşliğimizin ne anlama geldiğini dünyaya yeniden gösteriyoruz. Rabb'im aramızdaki sarsılmaz dayanışmayı muhabbeti daim eylesin" dedi.

'AZERBAYCAN DEPREM HABERİNİ ALIR ALMAZ 'SENİNLEYİZ TÜRKİYEM' DEDİ'

İlham Aliyev ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ilk anından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında yer aldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Burada öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu. Ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12 bin 796'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabb'im bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyor, bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalan kardeşlerime sabırlar diliyoruz. Hamdolsun depremin ilk anından bari inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizde gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Şimdi sevgili Ede'ler bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına İlk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı. Felaketin haberini alır almaz, 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek arabasının tamamına varını yoğunu sararak, milletimize yardım etmeye çalışan duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimin ve saygıdeğer refikası Mehriban Hanım'ın yardım seferberliği bize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var. Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri. Adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle şimdi Azerbaycan'ın da desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor. İlham kardeşimin de yakından takip ettiği bu proje burada ikamet edecek kardeşlerimize güvenli huzurlu birer yuva olacak inşallah, görenleri imrendirecek, kendisine hayran bırakacak bir eser oluyor. Sadece evleri değil parkları, bahçeleri, kültür merkezi, Haydar Aliye İlkokulu ile burası Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor. Şu anda burada toplam 2 bin 778 konut, dükkan ve ofisimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlham Aliyev'in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli, Kahramanmaraş'ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Burada atılan her adımda, çakılan her çivide Anadolu'da olsun, Azerbaycan'da olsun, Türk'ün alın teri, samimiyeti ve duası vardır. Rabb'im, kendilerinden razı olsun diyorum.'

'TARİHİ ALANLARI ASLINA UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ'

Deprem felaketinin ardından yapılanları dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Buradaki gibi projelerle asrın felaketinde yıkılan şehirlerimize umut, geleceğimize güven verecek yeni ortamlar inşa ediyoruz. Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları, altyapı projeleriyle yeni yaşam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'da tescilli kültür varlıklarımızı restore ediyoruz, tarihi Demirciler Çarşısı'nda iş yerlerini yapıyoruz. Adıyaman'da tarihi Kent Meydanımızı, Malatya'da Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşısı, Hatay'da Uçun Çarşıyı, Habibi Neccar Camimizi, yüzlerce yıllık Kemal Paşa ve Kurtuluş Caddelerini tarihi kimliğine uygun olarak ihya ediyoruz. Dünyada ve bölgedeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. İktidarlarımızın hiçbir döneminde milletimize düş kırıklığı yaşatmadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri inşallah burada da tutacağız. Bu anlayışla deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. Hiçbir ülke böyle bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Felaketin ilk gününden bu yana adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik. 11 ilimizde kurulan şantiyelerde yüz binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz gece gündüz çalıştı. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz yuva sayısı her geçen gün artıyor. Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısıyla üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Teslim ettiğimiz konut, köy evi ve iş yeri sayısı eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine çıkardık. Bugün bu rakamı 250 bine yükseltiyoruz. 2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmek. Şimdiye kadar deprem bölgemizde 2 trilyon liraya aşan yatırım yaptık. Asrın felaketi tamamen ortadan kalksın diye 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadele ile eş değerdir ve biz Allah'ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Ne diyorlardı; 'Hükümet bu enkazın altından kalkamaz.' Bu muhterislere rağmen azimle, sabırla, kararlılıkla çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum; herkesin denizi, ufku kadardır. Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan şimdi deprem bölgesinin yolunu hatırlayamayanların ufku da ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince maalesef millet akıllarına dahi gelmiyor. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden başlarını bile kaldıramıyorlar, gerçekten acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı, biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak biz afetzede kardeşimizin umudu, yoldaşı, kader arkadaşı olacağız. Onlar, 'Yapamazsınız' diyecek biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar engel çıkaracak biz ya bir yol bulup, ya bir yol açıp engellerin üstesinden geleceğiz. Onlar kavga ederken, boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz Kahramanmaraş'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla 86 milyon olarak hep birlikte güçlü yarınlarla yürüyeceğiz. Ümitle var olmamız için elimizde birçok sebebimiz var. Bakın bunun en güzel örneği Kahramanmaraş İstiklal spor'dur. 6 Şubat'tan önce amatörlükle mücadele eden bu spor kulübümüz depremde 14 sporcusunu kaybetmiştir. Futbol federasyonu tarafından üçüncü lige alınan kulübümüz faaliyetlerine 1 yıl ara vermişti. Geçen sene futbolda ikinci lige, basketbolda birinci lige yükseldi. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Benzer başarı örneklerinin depremden etkilenen diğer ilerimizde de olduğunu çok iyi biliyorum."

Kahramanmaraşlı merhum şair Abdurrahim Karakoç'un Hocalı Katliamı sonrası kaleme aldığı şiiri okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im İlham kardeşimin başkomutanlığında Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu bizlere gösterdi. İşte 3 hafta önce 28 Mayıs Müstakillik Günü vesilesiyle Laçin'deydik. Fuzuli ve Zengilan'ın ardından Laçın Uluslararası Havalimanı'nı da İlhan kardeşimle birlikte hizmete açtık. Kurtarıldıktan sonra Karabağ'ın her köşesinde kalkınma ve imar seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisiyle inşallah bu hamleler yeme kazanacak. Cenabıallah, Azerbaycan'la birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin diyor, bu düşüncelerle, can Azerbaycan'ın '15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tekrar tebrik ediyorum. Depremle yitirdiğimiz canları bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyorum. İlham Aliyev kardeşimin nezdinde Azerbaycan halkına dayanışmaları, destek ve duaları için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kuralarını çekeceğimiz yeni yuva ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından İlham Aliyev ile birlikte törene katılanları selamladı ve kura çekimini başlatıp, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Malatya ve Hatay'daki depremzedelere anahtarlarını teslim edip, Azerbaycan Mahallesi'nin açılış kurdelesini kesip, butona basarak Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin temelini attı.