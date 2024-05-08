İçişleri Bakanı: Mahzen-40 Operasyonunda 127 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mahzen-40 Operasyonunda 127 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Mahzen-40 Operasyonunda 127 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen 'Mahzen-40' operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin çeşitli suçlar işlediği belirtilirken, Bakan Yerlikaya, polisleri tebrik ederek, 'Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız.' dedi.

08.05.2024 10:27
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde düzenlenen Mahzen-40 operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Mahzen-40 Operasyonunda 127 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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