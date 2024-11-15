İZMİR Rifat Hisarcıklıoğlu: Avrupa\'nın en geniş girişimci ağını oluşturduk

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir'de düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi'nde, "Avrupa'nın en geniş girişimci ağını oluşturduk. Türkiye'de bunu başlatmamızın sebebi, zengin olmak. Zenginliğin tek ilacı girişimcilik. Ülkemiz zengin olsun istiyoruz" dedi.

İzmir'de TOBB, Habitat Derneği ve Gen Türkiye'nin koordinasyonuyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, Kaya İzmir Hotel'de yapıldı. Zirve, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirveye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ve Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu katıldı.

Zirvede konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu şehir girişimciliğe, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine ve yeniliklere açık bir şehir. Dolayısıyla böyle bir zirvenin bu şehirde yapılması bu anlamda çok önemli. Girişimcilik de ortaya çıktığında bu zamana kadar ciddi anlamda evrildi. İlk zamanlarda girişimciler maceraperest olarak görülüyordu. Girişimciliğin esasında risk vardı. Bugün ciddi riskten bahsetmek yanlış. Bu kadar verinin, deneyimin olduğu ve bu verilere bu kadar kolay ulaşılabilen bir dönemde hala büyük riskler altına girmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü girişimciliğin diğer özellikleri daha önemli. Girişimci; yenilikçi, yeni sistem kuran, yeni ürünleri bulan değerlendiren ve yeni müşterilere, pazarlara bunu satabilen ve tüm süreçlere ilgili sistem kurabilen insandır. Bu vizyonun da az riskle, az emekle elde edileceğini düşünüyorum" dedi.

'İZMİR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, girişimcilik zirvelerinin İzmir için çok önem taşıdığını söyleyerek, "İzmir, tarihsel kimliğiyle önemli bir kültüre ev sahipliği yaparken, kurulduğundan beri uluslararası ticaretin dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. O nedenle algıları açık, yüzü çağdaş, dünyaya dönük bir kent. Böyle bir zirveye ev sahipliği yapmayı sonuna kadar hak ediyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla girişimcilik ekosistemine katkı verdiğini belirten Tugay, İzmir Kalkınma Ajansı'na dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, planlama vizyonuyla çalıştığını kaydeden Başkan Tugay, "Önümüzdeki 4-5 yıl içinde İzmir'de sıçramayı hepiniz göreceksiniz. Bunun nedeni veriyi doğru toplamak, analiz etmek ve sürece katılımcı bir anlayışla katılmak olacak" diye konuştu.

Tugay, İzmir'in ve Türkiye'nin çok büyük bir hazine olduğunu, insanların içindeki değerlerin çokça ihmal edildiğini, insanların sahaya çıkarılmayı beklediğini söyledi.

'ÜLKEMİZ ZENGİN OLSUN İSTİYORUZ'

Her yıl 'G3 Girişimcilik Zirvesi'ni yaptıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "2011'de başladık, İstanbul'da 8 kez yaptık. Daha sonra girişimci, ekosistemimiz sayesinde Anadolu'ya yayılmasını talep ettiler. Kayseri'de, Trabzon'da, Ankara'da, Amasya'da, Gaziantep'te, Mersin'de büyük kimlikleri hayata geçirdik. İzmirliler çağdaş vizyonu, ekonomisiyle, kültürüyle, ülkemizin dışa açılan ismiyle marka olmuş bir şehrimiz. Aynı zamanda önemli bir kültür, sanat, turizm, sanayi ve ticaret merkezimiz. En kalabalık toplantımız İzmir'de oluyor. Bugün kurduğumuz girişimci ağı; gerek genç gerek kadın girişimci ağı. Avrupa'nın en geniş girişimci ağını oluşturduk. Türkiye'de bunu başlatmamızın sebebi zengin olmak. Herkes zengin olmak ister. Zenginliğin tek ilacı girişimcilik. Girişimcilik kolay değil zor bir işin içindesiniz. Ülkemiz zengin olsun istiyoruz. Japonya ile nüfus ve girişimci açısından karşılaştırdığımız zaman yarı yarıya gerideyiz. Aynı noktaya gelmek için girişimci sayımızı artırmalıyız. Potansiyel ise gençler ve kadınlarda. 2007'de kadınlarla başladığımız zaman toplam girişimciler içindeki payı yüzde 4,5'tu. Şu an yaklaşık yüzde 12'ye geldi. Kullanmadığımız potansiyel kadınlardı, artık artıyor. Ne zaman yüzde 50 yaparsak o zaman Türkiye daha zengin olur" diye konuştu.

Hedefin 2 milyon kadın girişimci olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Girişimcilik noktasında depo, üniversiteler. Oralarda girişimciler kendi başarılarını anlatmalı. Bütün mesele bu işe cesaret edebilmekte. İnternet o kadar hızlı değişim gösteriyor ki buna ayak uydurmamız lazım. Burada sizden ricam, hayal etmeniz. Her şey hayalle başlıyor. Hayali hedefe çevirmek lazım. Daha sonra çalışmak gerekiyor. Diğer bir ihtiyacımız kaybetmek. Risk, girişimcinin içinde var. Onun için en cesur kişiler girişimcilerdir. Yeniliğe açık kalıp markalaşacaksınız" ifadesine yer verdi.

'SON 5 YILIN EN YÜKSEK KADIN GİRİŞİMCİ ORANINA ULAŞILDI'

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, Gen Türkiye Koordinasyonu'yla düzenlenen zirveyi bu yıl EBSO, İZTO VE İTB ile birlikte ve EGİAD'ın katkılarıyla düzenliyoruz. Her neslin kendi içinde avantajları ve dezavantajları olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Amacımız gençlerimizin teknoloji avantajını kullanarak geleceklerini inşa etmeleri, hayallerini gerçekleştirirken ülke ekonomisine de katkı sunmalarıdır. Çünkü teknoloji öyle bir noktaya geldi ki, bir şeyleri başarmak için büyükşehirlerde, dünyayı şekillendiren ülkelerde, marka kurumlarda, yüksek mevkilerde olmamıza çok iyi üniversitelerde okumanıza gerek yok. Odanızda dünyayı içine alan, bilgisayarınızın başında veya akıllı cep telefonlarınızla gerçekleştirdiğiniz fikirlerle kendinizi kanıtlayabilir ve geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Sadece kendi geleceğinizi değil ülkenin geleceğini de şekillendirmiş oluyorsunuz. Ülkemizde yapılan bir araştırmada 2024 yılında ilk yarısında girişimlere yapılan yatırımlar 2009 yılına göre yüzde 400'ü aşmış durumda. Özellikle de yapay zeka tekniğinin oyun sektörlerindeki yatırımları ön plana çıkıyor. Araştırmanın beni en mutlu eden kısmı ise son 5 yılın en yüksek kadın girişimci oranına ulaşmış olması" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak 2,5 milyon avroluk 5 Avrupa Birliği projesiyle yaklaşık 6 bin civarında kişiye mesleki ve girişimcilik eğitimi verdiklerine dikkati çeken Yorgancılar, "Yüzde 50'nin üzerini aşan istihdam oranıyla girişimcilerimize yönelik programlarımız devam etmektedir. Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in önderliğinde İŞKUR Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi iş birliğimiz en güzel örneklerden bir tanesidir" diye konuştu.

'BU YIL REKOR BİR KATILIM SAĞLANDI'

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın da "Birbirimizden öğrenmek, deneyimlerimizi paylaşıyor olmak ve birbirimize ilham kaynağı olmak için buradayız. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, hepimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Yalnız şimdinin değil geleceğin de liderleriyiz. Cesur adımlarınız daha da ileriye taşıyacak. Hepinizi, 'İkinci Yüzyıl'ın ekonomisi için yenilikçi ve sürdürülebilir adımlar atmaya davet ediyorum" dedi.

Ziraat Bankası, Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu da geleceğin, yenilikçi, verimli bir ekonominin temellerinin bugünden atan cesur girişimlerle şekilleneceğini söyledi. Mahmutoğlu, girişimcilerin gücünü ortaya çıkaracak projelere destek olmakta kararlı olduklarını da vurguladı.

G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ise zirvenin İzmir'in girişimcilik ruhunun canlılığına vurgu yaparak, "Bu yıl büyük bir ilgi aldık ve 2 bin 741 başvuruyla bir rekor katılım sağladık. Bu sayı şimdiye kadar elde edilen en yüksek başvuru sayısı. Bu muazzam ilgi İzmir'in ve Türkiye'nin girişimcilik ruhunun ne kadar canlı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Başvurularımızda 1351 kadın, 1391 erkek girişimcinin bulunması, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın ne denli ön planda olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN -Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,