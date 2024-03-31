Türkiye\'de yerel yöneticilerin seçimi için sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak
Seçimde büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de yerel yöneticilerin seçimi için sandık başında - Son Dakika
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Bolu'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'da başlayan seçimde, sandık başkanları ve görevlileri seçmenleri bilgilendirdi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, bin 61 sandıkta oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 07.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise saat 16.00'da sona erecek.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanmak için sabah 07.00'dan itibaren okullara akın etti. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma sürecine sadece dakikalar kala, oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara taşındı. Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Van'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah saat 07.00'de başladı. Kentte toplam 714 bin 992 kişi oy kullanacak ve oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Vanlı seçmenler, sorunsuz bir şekilde oy kullanarak seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başladı. 1'i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.
Mahalli İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Şanlıurfa'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor ve oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Adıyaman'da oy kullanma işlemi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oy kullanılacak okullara gelen görevliler, gerekli hazırlıkları yaparak seçmenlerin oy kullanmasını sağladı. Adıyaman'da bin 582 sandıkta 412 bin 272 seçmen oy kullanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?