YENİ Partililer yarınki seçim öncesi Üsküdar Belediyesi önünde buluştu... Özgür Çelik: Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız... Böyle demokrasi mi olur?

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) YENİ Partililer, yarın sabah yenilenecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesi, bu akşam Üsküdar Belediyesi önünde buluştu. Buluşmada konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi, "Bir ilçe seçiminde başkan vekilliği seçimini kazanmak için memleketin yargısı bu işe alet edilir mi? Bundan sonraki seçimleri nasıl yapacaksınız? Yarın sandık milletin önüne geldiğinde, 86 milyonun yarısı, 60 milyonunu size oy vermeyecek diye cezaevlerine mi kapatacaksınız? Böyle adalet, demokrasi olur mu?" diye sordu. Halen gözaltında bulunan 3 yaşında çocuk annesi meclis üyesi Amine Cansu Çelik'in babasının beynine pıhtı atmış durumda olduğunu açıklayan Çelik, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine de "Bu zalimliğe, karanlığa ortak olmayın, vicdanınızı dinleyin. Vicdansızlık Üsküdar'a yakışmaz." diye seslendi.

YENİ Partililer, tutuklanan Sinem Dedetaş yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı 5 Ağustos tarihli başkan vekilliği seçiminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi, seçimin yenilenmesi kararı, yaşanan son gözaltılar ve gelişmelerle ilgili akşam saatlerinde Üsküdar Belediyesi önünde buluştu. Milli iradeye saygı mesajlarının verildiği buluşmaya YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, YENİ Parti milletvekilleri Suat Özçağdaş, Gökan Yüksel, Özgür Karabat, Özgür Erdem İncesu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ, YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve çok sayıda partili, muhalefet partisi temsilcisi katıldı.

İki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest kalan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Üyesi Mithat Özdemir de katıldı. Halen gözaltında bulunan meclis üyeleri Amine Cansu Çelik ve Ekrem Batı alkışlarla desteklendi. Yarınki seçimde oy kullanacak belediye meclis üyeleri de alkışlarla sahneye çıktı, Üsküdarlıları selamladı.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın buluşmaya gönderdiği mesajı 5 Ağustos'taki seçimi 4 oy farkla kazanan Sibel Tan Çetinkaya okudu. Dedetaş mektubunda "Herkes kendine yakışanı yapar! Ben ve çalışma arkadaşlarım ahlaklı olmayı, sizin oylarınıza ve tercihlerinize saygılı olmayı seçtik. Bugün bunu yapmayanlar var. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Kendi menfaatlerini halkın menfaatinin önüne koyanlar dün de vardı yarın da olacak. Asıl olan, siyasi rekabet kılıfında her yol mübah anlayışı değil; iyiliği, insanlığı, merhameti ve ahlakı yüce tutmak ve büyütmektir. Makamlar geçici, kalplerdeki yer kalıcıdır" dedi.

Dedetaş'ın Çorlu Karatepe Cezaevi'nden gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili komşularım,

Öncelikle gözaltına alındığım günden bugüne gerek Üsküdar gerekse Türkiye'nin pek çok farklı illerinden, ilçelerinden gelerek/yazarak göstermiş olduğunuz dayanışma için kendim, tutuklu ve şu an gözaltında olan tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

Bu zor süreçte göstermiş olduğunuz güven ve sevgi en büyük dayanağımız, VAR OLUN!

"2,5 YIL ÖNCE, YILLARDIR BELEDİYEYİ YÖNETEN BİR BAŞKAN VE EKİBİNİN KAYBETTİĞİ SEÇİMİN FATURASI BİZE KESİLİYOR"

Her şey açık açık gözlerinizin önünde oluyor. Bundan 2,5 yıl önce, yıllardır belediyeyi yöneten bir başkan ve ekibinin kaybettiği seçimin faturası bugün bize kesiliyor. Siyasetin kirli hesapları milletin iradesinin önüne koyuluyor. Seçildiğim günden bu yana ben ve emektar çalışanlarımız hiçbir siyasi farklılık ya da hesap gözetmeksizin Üsküdar için çok severek çalıştık. Belediye başkanı yani bir kamu görevlisi olarak, kamusal menfaatleri her türlü menfaatin üstünde tuttum. Bu anlayış sayesinde yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla, Üsküdar'da yaşayan herkesin belediyesi olmayı başardık. Geldiğimiz noktada sırf siyasi hesaplar uğruna, haksız bir şekilde hizmetten el çektirilen bizlerin yaşadığı kişisel mağduriyetler, hak kayıpları, üzüntüler, hasretlikler bir yana en büyük mağduriyet, kamusal düzende gerçekleşiyor.

Cumhuriyet'in ve ona bağlı kurumların kurulması, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere Cumhuriyet'in tüm kazanımları bin bir emekle atalarımızın, şehitlerimizin, gazi ve kahramanlarımızın kanlarıyla kazanıldı. Millet iradesine ve demokrasinin üstünlüğüne duyduğumuz saygı ve koruma çabasının altında yatan, bu değerler bütünüdür. O emekler, o mücadelelerdir.

"ÜSKÜDAR HALKININ İRADESİ YOK SAYILMAMALIDIR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam da bu sebepten, bugünleri görerek 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiştir. Bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarının yani bizlerin koruma kalkanıdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü kardeşçe ve hakça yaşamanın temelidir. Bugün bizi burada buluşturan da işte bu anlayıştır. ve yarın yapılacak seçime de bu anlayış ışık tutmalıdır. Üsküdar halkının iradesi yok sayılmamalıdır. Her bir seçilmiş meclis üyesi oyunu kullanırken 31 Mart 2024'te ortaya koyulan iradeyi ve tercihi hatırlamalı ve ona saygı duymalıdır.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Herkes kendine yakışanı YAPAR! Ben ve çalışma arkadaşlarım ahlaklı olmayı, sizin oylarınıza ve tercihlerinize saygılı olmayı SEÇTİK. Bugün bunu yapmayanlar var. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Kendi menfaatlerini halkın menfaatinin önüne koyanlar dün de vardı yarın da olacak. Asıl olan, siyasi rekabet kılıfında her yol mübah anlayışı değil; iyiliği, insanlığı, merhameti ve ahlakı yüce tutmak ve büyütmektir.

Makamlar geçici, kalplerdeki yer kalıcıdır. Herkesi sevgiyle kucaklıyor, özgür günlerin umuduyla selamlıyorum"

"Özgür İstanbul, Özgür Türkiye!" sloganıyla karşılanan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şunları söyledi:

"MECLİS ÜYELERİMİZ BASKI ALTINA ALINDI"

"Az önce meclis üyelerimiz sahnedeyken bir slogan attınız: 'Üsküdar sizinle gurur duyuyor' dediniz. Bu sloganı o kadar yüksek seviyede hak ediyorlar ki anlatamam size. Birazdan anlatacağım. Burada bir meclis başkan vekilliği seçimi gerçekleşti; 8 meclis üyemizi Adliye Sarayı'na davet ettiler. Gerçekleşecek yeni seçimin hesabıyla, adliye içerisinde meclis üyelerimiz baskı altına alındı; yargı kıskacıyla bir seçim dizayn edilmeye çalışıldı. Ve işte, Üsküdar'ın meclis üyeleri o baskılara boyun eğmediler. Gerçekten onlarla Üsküdar gurur duyuyor, İstanbul gurur duyuyor, Türkiye gurur duyuyor. Üsküdar sizinle gurur duyuyor! Üsküdar sizinle gurur duyuyor! Üsküdar sizinle gurur duyuyor!"

"Üsküdar'da ne yaşanıyor, açık açık sizlerle konuşmaya geldik" diyen Çelik, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ama önce bir teşekkür: 2 yıldır İstanbul'un meydanlarında büyük bir direniş sergiliyoruz, büyük bir mücadele sergiliyoruz. Bizleri hiç yalnız bırakmadınız; Tuzla'dan Silivri'ye, İstanbul'un meydanlarında hep bizimle oldunuz. Sinem Dedetaş başkanımız tutuklandığında burada oldunuz. Demokrasiye ve adalete, özgürlüğe sahip çıkan sizlere yürekten teşekkür ediyoruz.

Üsküdar'da ne yaşanıyor? 30 yıl sonra Üsküdar'ı kaybetmeyi içine sindiremeyenler, Üsküdar'ı kaybetmeyi bir türlü hazmedemeyenler, Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ı, halkçı ve icraatçı Belediye Başkanımızı tutsak ettiler. Buradan Silivri zindanına! Buradan Silivri zindanına, Çorlu zindanına, Sinem Dedetaş başkanımıza hep birlikte güçlü bir selam gönderelim. Ve şu anda, Üsküdar halkının iradesine çökmek için gözaltına aldıkları, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katındaki Amine Cansu Çelik başkanımıza, Ekrem Baki başkanımıza selam gönderelim.

"ZAMAN AYARLI KİRLİ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şimdi açık açık konuşacağız: Üsküdar'da neler yaşanıyor? Sinem Dedetaş şu an neden tutsak? Belediye meclis üyelerimiz neden gözaltında? ve dün hepinizi üzen bir mesele: 4 belediye meclis üyesiyle ilgili bir transfer haberi. Bunlar neden yaşanıyor, açık açık konuşacağız. Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız. Ancak bu operasyonun içerisinde, dün Grup Başkanvekilimiz Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladı: 'Bu kirli operasyonun içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi var, Valilik var ve ne yazık ki Adalet Bakanlığı'nın İstanbul'daki temsilcileri var. Şimdi burada ne oldu?

Üsküdar'da 7 Nisan günü bir operasyon gerçekleştirildi. 9 kişi buradan gözaltına alındı. Belediye başkanımız görevinin başında olmaya devam etti 7 Nisan'dan sonra. ve daha sonra, 29 Temmuz'da belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ı gözaltına aldılar ve hemen tutuklaması gerçekleşti birkaç gün sonra. ve hemen en kısa süreye, daha önce hiç gerçekleşmemiş biçimde, sabahın saat 8'ine belediye başkan vekilliği seçimini koydular. Daha önce günün ileri saatlerine koyuyorlardı. 7 gün sonraya, 10 gün sonraya koyuyorlardı. İlk defa en kısa süreye ve sabahın erken saatine, sabahın saat 8'ine belediye başkan vekilliği seçimini koydular.

"MECLİS ÜYELERİNİ MARKAJA ALMIŞLAR"

Peki, orada ne oldu? Birinci tur oylama gerçekleşti. Meclis üyelerimizin oylarının 1'i geçersiz, birinci turda tamamını aldık. İkinci tur oylama gerçekleşti. Meclis üyelerimizin oylarının tamamını aldık. Üçüncü tur oylamada bir de baktık ki bugün transfer olanların tamamı, üçüncü tur oylamada rakip siyasi partinin adayına oy verdiler. Yani ne yapmışlar? Yani ne yapmışlar? Bakın, birinci tur operasyonla, birinci operasyonla ikinci operasyon arasında meclis üyelerini markaja almışlar. Tehditle, baskıyla, teklifle onların akıllarını çelmişler. Bunu da 'gelirse Özgür Çelik, gelirse parti yetkilileri onlara aman ha söylemeyin' demişler.

Çünkü biz, çünkü biz her biriyle teker teker, birer birer, defalarca görüşmeler yaptık. Bu konuların hiçbirisi konuşulmadı. Ama üçüncü tur oylamada bir baktık ki bir bölüm oyumuz sandıktan eksik çıktı. Sonra üçüncü turla dördüncü tur arasında bu salonda, bu binada bir toplantı gerçekleşti. O toplantının içerisinde 27 meclis üyesi ve parti yetkilileriyle beraber 40 kişi vardı. Bakın, çok önemli bir noktanın altını çizeceğim şimdi. 40 kişinin içerisinde belediye meclis üyelerimiz teker teker söz aldılar. Dördüncü turda Sibel Tan Çetinkaya'ya oy vereceğiz dediler. 27 kişiden. Sıra bir kişiye gelince, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkanvekilimiz Murat Emir açıkladı.

Sıra bir kişiye gelince, o bir kişi şöyle dedi: Dedi ki: 'Bana Adalet Bakanlığı söz verdi. Benim oğlum bir örgüt üyeliği kapsamında, terör örgütü üyeliği kapsamında bir ceza aldı. 15 yıldır İngiltere'de, 15 yıldır Türkiye'ye dönemiyor. Adalet Bakanlığı bana söz verdi. Adalet Bakanlığı bana dedi ki: 'Eğer AK Parti'nin adayına oy verirsen, biz senin 15 yıldır terörden ceza almış, Türkiye'ye gelemeyen çocuğunu Türkiye'ye getireceğiz' dedi. 'Ben dedi, ben dedi, çocuğuma kavuşmak için üçüncü turda oy verdim, dördüncü turda da oy vereceğim' dedi. (Sloganlar üzerine) Daha bitmedi. Biraz sakinlikle, biraz sakinlikle. Daha bitmedi. Çok önemli konularımız var.

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNİ KAZANMAK İÇİN BAKANLIK, SAVCILAR DEVREYE SOKULDU"

Bir başka meclis üyesi Hüseyin Kazan, belediye meclis üyeleri tek tek 'ben oy vereceğim' diye söz verdiğinde çıktı, salonu terk etti. ve daha sonra Üsküdar'da konuşulan bir iddia var. Grup Başkanvekilimiz Murat Emir meclis kürsüsünden açıkladı: 'Hüseyin Kazan'ın oğlunu seçimlerden bir hafta önce bulunduğu cezaevinden şartlı tahliyeyle tahliye etmişler' diye iddialar var. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın, savcıların nasıl Üsküdar Belediyesi seçimlerini kazanmak için devreye sokulduğunu Murat Emir başkanımız açıkladı. Daha bitmedi. Peki, dördüncü tur oylama gerçekleşti. Ne oldu dördüncü tur oylama gerçekleştikten sonra? Az önce isimlerini söylediğim iki meclis üyesi bize oy vermedi ama diğerlerinin tamamı Sibel Tan Çetinkaya'ya oy verdiler.

Bir bölüm oyumuz geçersiz sayılmış olmasına rağmen Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili olarak seçildi. Peki, peki ne yaptılar? İşte bunu da hazmedemediler. Bunu da hazmedemeyenler seçime iptal davası açtılar. Seçimin iptali için bir dava açtılar. O davayı açtıktan sonra, o davanın açıldığı günden bugüne kadar 8 meclis üyemizi Kartal Adliyesi'ne çağırdılar. 'Gelin' dediler, 'şüpheli sıfatıyla ifade vereceksiniz' 'Gelin' dediler, 'tanık sıfatıyla ifade vereceksiniz' Amaç ne? Amaç, 2 yıldır bir sürü operasyon gerçekleşiyor. O operasyonlar Çağlayan Adliyesi'nde, Kartal Adliyesi'nde gerçekleşiyor. Onları buraya çağıralım.

"3 MECLİS ÜYESİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI GÜN SEÇİMİ İPTAL ETTİLER"

Onlar korksunlar, onlar endişe duysunlar, onlar gitsinler, oylarını değiştirsinler. Bunun için devletin adliyesi kullanır hale gelmiş durumda. Devam ediyoruz. Daha bitmedi. ve başka ne yaptılar? Geldik, 8 meclis üyesi baskı altında, tehdit altında, yargı tacizi altında 2 Eylül günü 3 tane belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Şimdi 3 meclis üyesini gözaltına aldılar. ve az önce dedim ya, İstanbul Valiliği birinci seçimde sabahın saat 8'ine seçim koydu. 3 meclis üyesinin gözaltına alındığı gün seçimi iptal ettiler. Yeni seçim kararı aldılar. Aynı İstanbul Valisi, aynı valilik arkadaşların gözaltı süresi içerisinde bu cumartesi gününe seçim koydu. Birazdan konuşacağız Sayın Vali ile.

"TRANSFERLERLE İLGİLİ MİLYON DOLARLAR KONUŞULUYOR"

Seçim koydu. Şimdi şimdi bu süre içerisinde bu operasyon gerçekleştiğinde, seçim kararı alındığında cumartesine alel acele yangından mal kaçırır gibi insanlar gözaltındayken seçim takvimi açıklayanlar, bu arada tehditle, baskıyla, şantajla, teklifle 4 belediye meclis üyesini transfer ettiler. 4 belediye meclis üyesini transfer ettiler. İşin içerisinde bilmem yüz bin dolarlar, milyon dolarlar konuşuluyor. Üsküdar sokakları konuşuluyor. İşin içerisinde, işin içerisinde, işin içerisinde meclis üyelerinin bir bölümünün savcılık marifetiyle tehdit edildiği iddia ediliyor. Şimdi hani dedim ya konuşmama başlarken, bir kirli oyunla, bir kumpasla karşı karşıyayız"

Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarıyla ilgili de şu tepkiyi gösterdi:

"Hani dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Murat Emir başkanımız açıkladı ya, 'İşin içinde AKP var, valilik var, adliye var' diye. İstanbul Valisi, önce İstanbul Valisi Sayın Davut Gül. 2,5 yıldır İstanbul İl Başkanıyım. Sizinle bir mesaimiz var Sayın Davut Gül, birinci seçim için söylüyorum. Birinci seçimde siz Ataşehir'de tutuklama olduktan sonra 10 gün sonrasına seçim takvimi açıkladınız. Çünkü orada meclis üyelerini ikna etmek için zamana ihtiyacınız vardı. Burada ise en erken zamana sabahın saat 8'ine seçim koydunuz Sayın Davut Gül. Neden? Çünkü iki operasyon arasında belediye meclis üyelerine zaten yeterli baskı yapılmıştı. Bir an önce seçimin gerçekleşmesi için bu işe alet oldunuz. En kısa süreye sabahın saatine 8'ine seçim koydunuz.

"3 MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA İKEN ALEL ACELE SEÇİM KARARI ALDINIZ SAYIN VALİM"

Geldik bu son yaşanan birkaç güne. Ne yaptınız? 3 meclis üyesi gözaltındayken alel acele Sayın Valim, siz alel acele hemen ne yaptınız? Seçim kararı aldınız. Halen iki arkadaşımız gözaltında ve yarın sabah burada belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Başka ne yaptı? Bir saniye. Başka ne yaptı Sayın Vali? Sayın Vali dedi ki, 'Grubu olmayan siyasi partiler belediye binasından içeriye giremezler. Onların il başkanı ya da milletvekili' Peki biz ne yaptık? YENİ Parti'nin burada bir grubu yoktu. Biz ne yaptık? YENİ Parti olarak grubumuzu kurduk. Meclis üyelerimizle grubu kurduk. Hem kaymakamlığa hem valiliğe yazımızı yazdık. Baktılar ki yasal olarak binaya girişimizi engelleyemeyecekler. Ne yaptılar bu sefer? Savcılık üzerinden, Valilik üzerinden bir yazı hiç kimse giremez.

Neden? Neden? Çünkü Özgür Çelik gittiği her yerde belediye meclis üyeleriyle konuşarak, onlarla sohbet ederek seçimi kazandı. YENİ Partililer gittiği her yerde seçimi kazandı. Birazdan buraya gelecek genel başkan yardımcımız Yaşar Tüzün, milletvekilimiz Gökan Zeybek gittikleri her yerde meclis seçimini kazandılar. Onlar binanın içerisine girmesin diye Valilik bugün türlü türlü işlere başvurdu. Ben buradan Sayın Davut Gül'e söylüyorum; Sayın Vali, 16 milyon İstanbulludan birisiyim. Siz benim de Valimsiniz. Siz bir partinin valisi değilsiniz... Siz 16 milyon İstanbulunun valisisiniz. 16 milyon İstanbuluya valilik yapınız. Bu uygulamalardan vazgeçiniz. Devletin kurumları böyle yönetilmez.

"BİR İLÇE SEÇİMİNİ KAZANMAK İÇİN MEMLEKETİN YARGISI BU İŞE ALET EDİLİR Mİ?"

Şimdi Sayın Murat Emir'in açıkladığı adliye savcılık meselelerine. ya 103 yıllık cumhuriyetiz biz. Bizim bu topraklarda bin yıllık bir maceramız var. Bizim bu topraklarda 600-700 yıllık devlet deneyimimiz var. Böyle bir şey bu topraklarda hiç görülmedi. Üsküdar Belediyesi'nde bir ilçe seçiminde başkan vekilliği seçimini kazanmak için memleketin yargısı bu işe alet edilir mi? Memleketin savcısı bu işe alet edilir mi? Memleketin adliyesinde seçim kurulur mu? Ne olacak? Bundan sonraki seçimleri nasıl yapacaksınız? Böyle demokrasi olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Yarın sandık milletin önüne geldiğinde, yarın Türkiye'nin önüne sandık geldiğinde siz bu 86 milyonun yarısı, 60 milyonunu size oy vermeyecek diye cezaevlerine mi kapatacaksınız? Böyle adalet olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Böyle yargıyle bir belediye meclisi seçimini dizayn etmek olur mu? Böyle devlet yönetilmez. Bakın ben bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Bu devletin parasıyla yetiştim. Bu devlete kopmaz köklerle bağlıyız biz. Böyle devlet yönetilmez. Böyle devlet yönetirseniz, yargı eliyle sandık dizayn ederseniz, yargı eliyle bir belediye meclis seçimini kazanmanın peşine düşerseniz devletin temelini sarsarsınız. Bakın demokrasiyi zedeliyorsunuz. Demokrasiyi ortadan kaldırıyorsunuz"

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ ÜYELERE SESLENEN ÖZGÜR ÇELİK: BU ZALİMLİĞE ORTAK OLMAYIN

Özgür Çelik, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine de seslenerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şimdi ben buradaki meclis üyelerimin teker teker ellerinden ve alınlarıdan öpüyorum bütün baskılara direnenleri. Onlara helal olsun. Onlara helal olsun. Vatan Emniyetin Müdürlüğü bodrumundaki iki meclis üyesi arkadaşımıza selam olsun. Şimdi buradan Üsküdarlı AK Parti ve MHP'nin meclis üyelerine sesleniyorum; kıymetli Üsküdarlı meclis üyeleri, ben sizin içinizde vicdanlı insanlar olduğunu biliyorum. Buna tanıklık da ettim. Buna tanıklık da ettim. Birinci seçimde önce dilekçe verdiler. AK Partililer oy kullanma kabine. Telefonla girilmesin dediler. Oy kullanma kabine. Birinci turda AK Parti MHP grubundan bir meclis üyesi boş oy kullandı. Sonra alel acele telefon talimatı verdiler gözümüzün önünde. Hepsinden fotoğraf istediler. Şimdi buradan AK Parti'nin ve MHP'nin Meclis üyelerine sesleniyorum. Ben sizin içinizde vicdanlı insanlar olduğunuzu biliyorum. Burası Üsküdar, AK Parti'nin ve MHP'nin meclis üyeleri. Burası vicdanın semti. Üsküdar kul hakkını gözetir. Üsküdarlı Allah korkusunu yüreğinde yaşar ve inançlı insanlardır. Buradan sizlere sesleniyorum. Bu zalimliğe ortak olmayın. Bu karanlığa ortak olmayın. Bu yanlışa düşmeyin. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri vicdanınızı dinleyin. Vicdanınızla karar verin. Bakın Üsküdar'ın seçilmiş belediye başkanı tutsak vaziyette Amine Cansu Çelik meclis üyesi. Şu anda babasının beynine pıhtı atmış durumda. Babası yoğun bakımdan çıktı evinde. 3 yaşında çocuğu var. Bakın bu vicdansızlık Üsküdar'a yakışmaz. Bu yönüyle AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin de bu zalimliğe ortak olmaması gerektiğini, bu kirli oyunun bir parçası haline gelmemesi gerektiğini ifade ediyorum.

"SONUNA KADAR BU ZALİMLİKLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Son sözümüz İstanbul'da 16 milyona, Türkiye'de 86 milyon yurttaşımızadır. Hiç kimse bu zalimlikler karşısında umutsuzluğa kapılmasın. Biz umutsuz değiliz. Genel başkanımız Sayın Özgün Özel çok umutlu. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu çok umutlu. 86 milyon yurttaşımız çok umutlu. Bedeli ne olursa olsun. Bedeli ne olursa olsun biz bu zalimliğin karşısında bir milim geri adım atmayacağız. Sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar bu karanlıkla mücadele edeceğiz. Biz bir şeyi çok iyi biliyoruz. Biz özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesini veriyoruz. Biz bir şeyi çok iyi biliyoruz. Bir ülkede demokrasi olmazsa özgürlük olmaz. Demokrasi olmazsa adalet olmaz. Adalet olmazsa toplumsal barış olmaz. Toplumsal barış olmazsa huzur olmaz, bereket olmaz, refah olmaz. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Bu nedenle demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kararlı bir biçimde direnişimizi sürdüreceğiz. Bir pazar günü seçim sandığı milletin önüne gelecek. Bir bayram havasında, bir şenlik havasında hep birlikte sandıklara gideceğiz ve bu zalimliğe son vereceğiz. Bu topraklarda demokratik cumhuriyeti sizlerle beraber hep birlikte inşa edeceğiz"

TÜZÜN: "YARIN DA BAŞARIYI TEKRARLAYACAĞIZ"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün de seçim öncesi yapılan operasyonlara dikkat çekti, "Geldiğimiz noktada, geldiğimiz noktada hem gözaltı kararı hem operasyon kararı bir anda yapılıyor. Ama sizin emanet ettiğiniz bu 200 bin oyu namusu, şerefi, onuru gibi gören 21 tane belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki sizin oyunuza sahip çıkıyorlar. Maalesef son 1,5 yıldır toplamda 32 belediyemize operasyon düzenlenmiş. Bunları birçoğu da tutuklanmış bir kısım arkadaşımız da dışarıda. Biz de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de YENİ partimizde bu süreci yöneten insanlardan bir tanesiyim. Gittiğimiz bütün seçim bölgelerinde başarıya ulaştık. Yarın da yürekten inanıyorum ki bu başarıyı tekrarlayacağız" dedi.

Tüzün şunları söyledi:

"Biz burayı bu darbeyle, bu masa başı oyunlarıyla kazanabiliriz anlayışıyla hareket eden bir iradeyle karşı karşıyayız. Sevgili Üsküdarlılar, gerçekten bu süreç içerisinde bugün tüm belediye meclis üyelerimizle tek tek görüştüm. Onların düşüncesini aldım. Her biri yarın sandığa gidip gereğini yapacaklarına dair kendi namusları üzerine söz verdiler. Söz verdiler. Hem sözlü olarak söz verdiler hem de yazılı olarak söz verdiler. Bizler de sizlerle sevgili evet bu süreç içerisinde hep birlikte olduk olmaya devam edeceğiz. Ama şunu unutmayınız ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesi sandığa yansımıştır. Bugün bu akşam burada olduğunuz gibi yarın da sabah 10.00'da erken saatte burada olacağınıza yürekten inanıyorum. Hiç kuşkunuz olmasın.