Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti - Son Dakika

- Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un fethinin 567'ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret etti. Fatih Camii Avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih İlçe Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul İl Emniyet Mustafa Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı.

Türbe ziyaretinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyaret sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler buradan ayrıldı.