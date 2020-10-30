Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2) - Son Dakika

Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)

30.10.2020 16:59
Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2), System.String[]

BAKAN VARANK, İKİ TESİSİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin (İKMAMM) açılışını gerçekleştirdi.

BAKAN VARANK, İKİ TESİSİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin (İKMAMM) açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Varank, konuşmasının başında İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme değinerek, "Buraya gelmeden önce, İzmir merkezli büyük bir depremin olduğunu öğrendik. Bizler de depremi hissettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, konuyu bizzat takip ediyor. Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz, tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.Sanayi, otomotiv ve tekstil sektörleriyle adını duyuran Bursa'nın başka hangi alanlarda sıçramaya yapabileceği sorusuyla yola çıktıklarını kaydeden Bakan Varank, kentin uzay ve havacılık alanlarında da farkındalığı artıracak ve bu alanda da yapılacak çalışmalara ilham vereceğini söyledi."BURSA'YI BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK İÇİN TÜM TARAFLAR İŞ BİRLİĞİ YAPTI"GUHEM'in aynı zamanda Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "14 bin metre kare kapalı alana sahip bu merkez için, 130 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. Bizim desteklediğimiz en büyük bütçeli bilim merkezi. Araziyi Büyükşehir Belediyemiz verdi ve ayrıca tüm çevre düzenlemelerini üstlendi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bu gördüğünüz güzel ve orijinal binayı ortaya çıkardı. Bağlı kuruluşumuz TÜBİTAK da merkezin içindeki temaları belirledi, sergileri tasarladı, eğitim atölyeleri de dahil olmak üzere merkezde ihtiyaç duyulan tüm araç-gereç ve malzemeleri tedarik etti, kurulumlarını gerçekleştirdi. Böyle güzel bir eseri ortaya çıkarmış olduk"diye konuştu. "İKMAMM İLE BUGÜNDEN GELECEĞİN MALZEMELERİNİ GELİŞTİRMEYE ODAKLANDIK"Açılışını gerçekleştirdikleri İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'ne de değinen Bakan Varank, bu merkezin de özellikle sanayi ile iş birliğini geliştireceğini ve sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli testlerin gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Varank, 17 milyon liralık bu yatırımın yüzde 73'ünü Kalkınma Ajansı'nın üstlendiğini dile getirerek, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulan İKMAMM'ın, Türkiye'ye önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Bakan Varank, sağanak nedeniyle konuşmasına erken son verirken, protokol üyeleri ile birlikte iki merkezin de açılışını gerçekleştirdi.


Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)
Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)
Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)
Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)
Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)
Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)

araştırma, Havacılık, Bakan, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2) - Son Dakika


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