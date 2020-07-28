Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı
Serdar ALTINTEPE / BAŞAKŞEHİR İkitelli Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerden çıkan bir kadın merdivenin çökmesiyle sıkıştı.
Serdar ALTINTEPE/ BAŞAKŞEHİR İkitelli Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerden çıkan bir kadın merdivenin çökmesiyle sıkıştı. İtfaiye erlerinin sıkıştığı yerden kurtardığı yaralı kadın hastanede ameliyat edildi.
Olay 24 Temmuz Cumartesi günü Başakşehir İkitelli Sanayi Metro Durağında meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Semiha Özkan (48) isimli kadın metro durağından çıkış yapmak için yürüyen merdivene bindi. Semiha Özkan'ın bindiği sırada yürüyen merdivende henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Merdivenin çöktüğünü ve bir kişinin merdivende sıkıştığını gören diğer yolcular yürüyen merdivenin acil durdurma butonuna bastı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivende sıkışan kadın, itfaiye erlerinin uzun çalışmaları sonunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Semiha Özkan, Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Omurgasında kırık bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan kadın ameliyat edildi. Metro istasyonunda kazanın yaşandığı yürüyen merdiven yetkililer tarafından kapatılarak inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:20
Kaynak: DHA
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