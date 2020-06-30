Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı - Son Dakika

Bodrum'da iki kişiye saldıran köpek sakinleştirici iğneyle kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi ısırarak yaralayan köpek, iğneyle sakinleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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