Bodrum'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanlarından açıklama
1 saat önce
Bodrum'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanlarından açıklama.
Bodrum Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:16 Kaynak: DHA
'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanlarından açıklama
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