Çankırı'da korkutan deprem - Son Dakika

Çankırı'da korkutan deprem
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan verilere göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 08.54'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
(Hilmi Çelikel/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:32 Kaynak: İHA
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