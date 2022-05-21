Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı - Son Dakika
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Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

21.05.2022 21:52
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski milletvekili olduğu öğrenilen Ukraynalı baba Oleksiy Navrotskyy (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski milletvekili olduğu öğrenilen Ukraynalı baba Oleksiy Navrotskyy (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil baba ülkesindeki savaşın psikolojini etkilediğini ve bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı Oleksiy Navrotskyy'nin eşi Yulla Navrotsky eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk Kiril ile 6 yaşındaki kız kardeşi Tetrana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Oleksiy Navrotskyy ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın eşi Yulla Navrotskyy'i de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından babaları tarafından öldürülen iki çocuğun cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Anne Yulla Navrotskyy ve anneanne polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Oleksiy Navrotskyy emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Alanya Adliyesi'nde tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. İki çocuğunu öldüren Navrotskyy ifadesinde, "Ülkemdeki maddi durumum iyi. Savaşın başlamasıyla 1,5 ay önce Alanya'ya geldik. Savaş nedeniyle psikolojim bozuldu. Psikolojim bozulduğu için bu olay gerçekleşti. Ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dediği öğrenildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ ÇIKTI

Getirdiği cinnet sebebiyle 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu katleden Oleksiy Navrotskyy'nin en son Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi. Aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak da görev yaptığı belirlenen Navrotskyy'nin 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu "Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu" Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje "Zamanında Yardım" Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği bildirildi.

(Rıza Yanık - Fadıl Kösedağ/İHA)

Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

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Ukraynalı eski milletvekili, Antalya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Ukraynalı eski milletvekili, Antalya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'yı ziyaret etti AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'yı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Milletvekili, Cinnet, Alanya, Güncel, Son Dakika

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