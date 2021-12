Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil (2) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STK'LARLA YEMEKTE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) yemekte bir araya geldi. Erdoğan, bu hizmetleri, bu demokratik hamleleri vesayete, teröre, bölücü terör örgütünün destekçilerine rağmen hayata geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Kısa süre önce bizzat terör örgütü elebaşının çözüm süreci ile ilgili yaptığı itiraf bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir ne itiraflar, ne kalleşlikler, e tür alçaklıklar ortaya saçılacaktır. Zaman geçtikçe bölücü örgütün ülkemiz ve bölgemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan bir kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecektir. Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarana dek sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir daha bölgede yaşayan kardeşlerimin başına terör belasının musallat edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Devletimizin tüm birimlerinin bu konudaki kararlılığı tamdır. Bölücü terör örgütü gibi örgütün siyasi ve sivil toplum görünümlü uzantıları da eninde sonunda bir tercih yapmak zorunda kalacaktır. ya hukuk demokrasi ve anayasa içinde kalacaklar ya da yargıya hesap vermekten kaçamayacaklar. Türkiye'nin de bölgemizin de teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer olmadığının altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Siirtli kardeşlerimizin de yaklaşık 40 yıldır insanımızın kanını ülkemizin de kaynakları adeta bir sülük gibi emen bu beladan ebediyen kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

'BU ÜLKENİN EVLATLARINA ÖLÜMÜ VE ÖLDÜRMEYİ REVA GÖRENLERE MEYDANI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

Her sosyal meselede olduğu gibi milli birlik ve dirliğin güçlendirilmesi çabalarında da sivil toplumun yerinin doldurulmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil toplumun ve kanaat önderlerinin sahip çıktığı bir sorunun kalıcı olarak çözülmesi mümkün değildir. Devletimiz elbette büyüktür ve güçlüdür. Toplumun kılcallarına kadar ulaşacak bulanlar sizi gibi gönüllü kuruluşlarımızdır. Biz temeli atacağız. Altyapıyı kuracağız. Uygun ortamı tesis edeceğiz. Yoldaki engelleri ortadan kaldıracağız. Siz de önünüzü açılan bu yoldan gidecek, hakkın rızasını gözeterek, halkımız için gece gündüz çalışacaksınız. Özellikle istikbalimizin teminatı olan gençlerimize ulaşmanın, onların gönül dünyalarına hitap etmenin mücadelesini birlikte vereceğiz. Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz bile yoktur. Bizim bir daha asla himmet, hizmet diyerek gençleri mankurtlaştıran günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim nesillerin zihnini ve gönlünü boşaltan küresel teknoloji ve medya baronlarına kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Ne sebeple olursa olsun elinden tutamadığımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. İmdadına koşamadınız her bir evladımızın sorumluluğu da bizim ve sizin üzerinizdedir. Kendi çocuklarını Paris'e Londra'ya, Brüksel'e gönderip şatafat içinde yaşatırken, bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla bırakmayacağız. Bunun için bir olacağız" diye konuştu.