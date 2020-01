DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.8, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi.

İHBARLAR GELİYOR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 DAKİKA SONRA 2'NCİ SARSINTI

İlk sarsıntının ardından saat 21.08'de, merkez üssü yine Sivrice olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE VE NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin Adana Hatay ve Niğde 'de de hissedildi. Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarıya attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine girerken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

DEPREM, KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş 'ta da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılanlar kendilerini dışarı attı. İki ilde de deprem herhangi bir hasara yol açmazken, halk paniğe kapıldı. Halk yakınlarını telefonla arayıp, haber almaya çalışırken, uzun süre sokakta kaldıktan sonra depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu öğrenince yeniden evlerine döndü.

Gaziantep Valisi Davut Gül de depremin Gaziantep'te hissedildiğini ancak kentte herhangi can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şuana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şuan için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var." dedi.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KARADENİZ'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, Karadeniz Bölgesi 'nde Trabzon Samsun ve Çorum 'da da hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem, Şırnak Diyarbakır 'ın yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan vatandaşlar, evlerinde yaşadıkları bu anları cep telefonu kamerası tarafından görüntüledi. Görüntülerde, evlerin tavanında bulunan avize ve lambaların kıs süre sallandığı görülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın , Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."

ŞANLURFA'DA DEPREM PANİĞİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa 'da da hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar evlerinde çıkarken, yetkililer kentte herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.

DEPREM ADIYAMAN'DA DA HİSSEDİLDİ: 1 YARALI

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman 'da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.

Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.

DEPREM, BİTLİS'TE DE PANİĞE YOL AÇTI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem, Bitlis 'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine döndü.

BAKAN VARANK VE AKAR DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şuanda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."

ERZURUM'DAN AFAD, UMKE VE 2 TIR LOJİSTİK ELAZIĞ'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum 'dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.

Bugün saat 20.55'te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş 'ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.

Bu arada Erzincan'dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.

BAKAN SOYLU: 4 CAN KAYBIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, "İkisi Elazığ, ikisi Malatya'da 4 can kaybımız var" dedi.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK'TAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme ilişkin ilişkin, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz" dedi.

Başkan Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, vatandaşların hasarlı olan binalara girmemelerini, AFAD ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlemelerini istedi. Kınık, şunları kaydetti:

"Bölgede olası ihtiyaçlar için hastanelere ilave kan tedarik planlaması yapılmıştır. AFAD ve Valilikten yapılacak uyarıları dinleyelim, Elazığ dışından telekom ve GSM şebekelerini arayarak meşgul etmeyelim, vatandaşlarımız kısa mesaj ve interneti kullansın. Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara 'dan afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar. Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz."

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Elazığ'daki depremin ardından kentteki hava durumuyla iligli bilgiler paylaşarak soğuk hava ve don uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamadai, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer -7 ila -12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS 'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor" denildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."

KILIÇDAROĞLU ELAZIĞ VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Elazığ'daki 6.8'lik depremle ilgili, TBMM Başkanı mUstafa Şentop açıklamalarda bulundu. Şentop, açıklamasında "Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tesbit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından sür'atle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem, bir yerel televizyonda canlı yayınlanan programda ekranlara yansıdı. Deprem anında yaşanan korku ve panik ekranlara yansıdı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİMİZ GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır" dedi.

İletişim Başkan Fahrettin Altun, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tedbirleri aldığını belirten Altun, telefon ve benzeri iletişim araçlarının meşgul edilmemesi uyarısında bulundu. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur. Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir."

ERZURUM'DAN 30 KİŞİ 7 ARAÇLA YOLA ÇIKTI

Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik. Daha sonra 30 kişilik ekibimiz 7 araçla yola çıktı. 26 hizmet grubumuzu kurumda topladık. 3 ambulans, 1 UMKE, 2 TIR lojistik çadırımızı hemen yola çıkardık. Ayrıca, deprem bölgesine Aras Elektrik ve Türk Telekom 'dan ekipler de gönderildi" dedi.

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye 2 adet afet kurtarma aracı ve 8 personel gönderdi.

BAKAN KURUM İLE BAKAN SOYLU, ELAZIĞ'A HAREKET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Bakan Murat Kurum 'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte Elazığ'a hareket etmişlerdir. Çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a yönlendirilmiştir" denildi.

BAKANLARDAN 'DEPREM' PAYLAŞIMI

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından Bakanlar, Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de paylaşımında, "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiyem. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu , "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: VATANDAŞLARIMIZ HASARLI EVLERE GİRMESİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemeleri, Valilik ve diğer kurumların uyarılarını dikkate almaları çok önemlidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Herkese geçmiş olsun. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Devletin tüm birimleri vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ayaktadır. Yalan haberlere itibar edilmemeli, devlet kurumlarının açıklamalarına göre hareket edilmelidir. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN TELEFON UYARISI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından, "Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: ELAZIĞ, DİYARBAKIR, ANKARA, ADANA, İSTANBUL, KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, TRABZON,

=====================================

Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi

ELAZIĞ'da meydana gelen deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi. Depremin ardından Sivas ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye sevk edildi.

Elazığ-Sivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen deprem Sivas ve Tokat ile tüm ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem her iki ilde de hasara yol açmadı. Deprem sonrası çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ'a gitmeye başladı. Sivas'tan bir ekip hemen bölgeye hareket etti. Tokat İl AFAD Müdürlüğünden de 2 kurtarma aracı ve 8 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra Elazığ'a doğru yola çıktı. İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit , "Yaşanan deprem sonrası ilimiz AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma aracı ve 8 personelimizi yola çıkardık" dedi. Sivas'tan Kızılay ekipleri de destek amaçlı bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tokat AFAD ekiplerinin çıkışı

-Müdürün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

======================================