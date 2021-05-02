Erzurum patent verileri açıklandı

TÜRKPATENT Mart ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı.

Erzurum'da mart ayında 2, bu yılın Ocak-Mart ayları düzeyinde ise 10 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Malatya'nın ardından 2'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 28'inci sırada yer aldı.

Mart Ayı Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Mart ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 2, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 6, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 10 başvuru kaydedildi. Erzurum'un mart ayı bölge patent başvuru payı yüzde 20 oldu.

Ocak - Mart Dönemi Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Mart döneminde Erzurum'dan 10, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 19, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 43 başvuru kaydedildi. Erzurum'un 3 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 23.2 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Patent

Bu yılın ilk üç ayında Ağrı'dan 2, Bingöl'den 3, Bitlis'ten 2, Elazığ'dan 5, Erzincan'dan 4, Erzurum'dan 10, Kars'tan 1, Malatya'dan 11, Muş'tan 1, Van'dan 3, Iğdır'dan ise 1 patent başvurusu yapıldı. Hakkari, Tunceli Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı açıklandı.

Erzurum Patentte 28'inci Sırada

Erzurum 3 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 28'inci oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu 30 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Çanakkale, Manisa, Adana, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Rize, Sakarya, Eskişehir, Samsun, Ordu, Isparta, Tokat, Aydın, Malatya, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş, Muğla olarak bildirildi. - ERZURUM