Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı

02.11.2020 13:03
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tören için Fatih Camisi'ne getirilen Burhan Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda musallaya konuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılarak, Kuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Burhan Kuzu'nun ebedi yolculuğa uğurlandığını dile getirirken, şunları söyledi:

"Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii sadece Burhan Hocamız için geçerli değil, şu anda burada saf tutmuş bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm ve bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. İşte son İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesinde özellikle davasını bilen bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Orada da beraberce çalıştık. Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun." diye konuştu.

Burhan Kuzu'nun ailesine ve tüm dava arkadaşlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mekanı cennet olsun." dedi. Erdoğan, Kuzu'nun naaşına cenaze aracına kadar eşlik etti.

Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

Burhan Kuzu

Burhan Kuzu, Kayseri Develi'ye bağlı Şıhlı köyünde 1955'te, Ali Rıza ve Zahide Kuzu'nun 9 çocuğunun ortancası olarak dünyaya geldi.

Henüz 15 yaşında babasını, 18'inde ise annesini kaybeden Burhan Kuzu, zor şartlar altında eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Üniversite sonrasında kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakamlık stajı yapan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesine 1976'da asistanlığa başladı.

Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlayan Kuzu, çalışmalarını anayasa hukuku alanında yoğunlaştırdı. Kuzu, 1980-1982 yıllarında Paris Sorbonne Üniversitesinde akademik araştırma ve çalışmalarda bulundu. 1998 yılında profesörlük unvanını alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazan Kuzu, farklı üniversitelerde de dersler verdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı.

Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak tekrar Meclis'e giren Kuzu, AK Parti'de uygulanan üç dönem kuralı dolayısıyla Haziran 2015 Türkiye seçimlerinde aday olamadı.

Kasım 2015'te 26. dönem milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Kuzu, TBMM'de uzun dönem Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunarak Başkanlık Sistemi çalışmalarında yer alan Kuzu, AK Parti MKYK üyeliği de yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Milletvekili, Burhan Kuzu, AK Parti, Kuzu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika

Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda         
12:37
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi         
09:52
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 13:17:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei