FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika

FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU Fatih'te gece saatlerinde bacaklarından vurulmuş halde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı Olay, Atikali Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Fatih'te gece saatlerinde bacaklarından vurulmuş halde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Olay, Atikali Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Keskin Dede Çıkmazı Sokak'ta yaralı halde 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polis bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hasan Arı ve Erdem Gökçen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir kovan izine rastlanılmadı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
- Hasırcıoğlu
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 04:13 Kaynak: DHA
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