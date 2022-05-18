Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

18.05.2022 14:57

Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı İstanbul Fatih'te motosikletli sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.

Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te motosikletli sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybederken motosikletli sürücü yaralandı. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen motosikleti görmedi. Motosikletli sürücü duramayarak yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü ve yaşlı adam yere düştü. Yaşlı adam kafasını tretuvara vurarak ağır yaralandı. Cadde esnafı kazanın ardından hemen yardıma koştu. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı adam yolun karşısına doğru yürürken bir anda motosikletin çarptığı görülüyor. Çevredekiler yaralıları yardım etmeye koşuyor.

"Amca kafasını tretuvara fena vurdu"

Yaşanan kazayı anlatan cadde esnafı bir kadın, "Amca yukarıdan gelip karşı yola geçmek istedi. O sırada motosikletli olan gencin biraz hızı da vardı. Amcayı görmedi. Ben seslendim fakat amca duymadı. Çarpıştılar, maalesef ikisi de yere devrildi. Amca kafasını tretuvara fena vurdu. Amcanın, olay anında kulağından hemen kan geldi. Bir tane doktor müşterimiz vardı. Kafatasının arkasında çatlak olunduğunu söyledi" dedi.

"Kalp masajı yapıldı ama olmadı"

Ambulansı aradığını dile getiren esnaf kadın, "Daha sonrasında zaten nabız bitti. Kalp masajı yapıldı ama olmadı. Ambulansı aradım ben. İnsanlarımız da çok bilinçsiz. Çünkü herkes başına toplandı. Yol kapandı. Ambulans gelemiyor. Ambulans gelemediği için de ambulansı beklemek durumunda kaldık. Sonrasında da işte amca duyduğumuza göre hakkın rahmetine kavuşmuş. O gencin de yarası büyüktü. Çene kısmında et parçası koptu, yere düştü" diye konuştu.

Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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