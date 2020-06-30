FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika

FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ Cemil ÖZDEMİR/- Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı.
FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Cemil ÖZDEMİR/- Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim B'nin kullandığı 34 BH 4043 plakalı hafif ticari araç, önce kavşaktan geçmek üzere olan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 plakalı otomobile ardından Binali Aktan yönetimindeki 34 TK 9895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki belediye aracına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İbrahim Berk'i ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 03:00 Kaynak: DHA
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