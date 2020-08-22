Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık mücadelesinde Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5'inci dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Ozan Tufan'ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1'e getirdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun'un yerine Altay'ı, Sadık'ın yerine Ferdi'yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47'nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'de, mücadelenin 66'ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç'e bıraktı. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Karagümrük'te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed'e bırakırken, karşılaşma da 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Muriqi, Tolgay ve Dirar sakat

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa'nın dışında, Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak da antrenman eksikleri nedeniyle süre almadı.

Gökhan ve Caner kaptan

Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül maça kaptan olarak çıktı. Mücadelenin 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'e bıraktı. - DÜZCE