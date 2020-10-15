Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için - Son Dakika

Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için

15.10.2020 14:22
Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için, System.String[]

Artvin'de yaşayan 60 yaşındaki Kenan Gündüz, kanser hastası eşinin tedavisi için bin 400 rakımlı yaylada kamyon kasasından ev yaptı.

Artvin'de yaşayan 60 yaşındaki Kenan Gündüz, kanser hastası eşinin tedavisi için bin 400 rakımlı yaylada kamyon kasasından ev yaptı. Hasta eşini şehir yaşantısından ve stresten uzak tutmak isteyen koca, eşinin iyileşmesinden büyük rol oynadı.

Artvin'de yaşayan Kenan ve Melice Gündüz çiftinin hayatı, Melice Gündüz'e konan kanser teşhisi sonrası değişti. 8 yıl süren ve başarıyla sonuçlanan tedavinin ardından Kenan Gündüz, emekliye ayrılarak hayatını eşinin sağlığına adadı. Doğaya zarar vermemek adına hurda halindeki kamyon kasasını eve dönüştüren Gündüz çifti, hem kansere karşı mücadelelerini sürdürüyor hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin Orman İşletme müdürlüğünde görev yaparken 2007 yılında eşine göğüs kanseri teşhisi konulan Kenan Gündüz'ün hayatı o günden sonra değişti. Trabzon ve Rize de 8 yıl süren tedavinin yanı sıra doktorların stresli hayat yaşamaması tavsiyesine üzerine, yaylada ev yapıp şehir hayatından uzak kalmaya karar verdiler.

Çalıştığı kurumda emekliye ayrılan Kenan Gündüz, tüm yaşamını eşine adadı. Kanser tedavisi devam ettiği sürede stresten uzak kalmak için yaylada ev yapmaya karar verdi. Çift hem maliyetinin az olması hem de doğaya zarar vermemek adına atıl durumda hurdaya ayrılmış kamyon kasalarını değerlendirmeye karar verdi.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Ferhatlı köyü yaylasında orman içerisinde kamyon kasasından 40 metrekare 1+1 ev yaparak sakin bir hayat yaşamaya başladılar. Yaylada yaşamaya başlayan Gündüz ailesi boş zamanlarını değerlendirerek ormanlık alanlarda, yaban hayvanları için meyve ağaçları aşılamaya başladı. Orman içerisinde kiraz ve armut başta olmak üzere birçok meyve ağacı aşılayarak hayvanların da su içmeleri için yalaklar yerleştirdi.

DOĞAYA ZARAR VERMEMEK İÇİN HURDA HALİNDEKİ KAMYON KASASINDAN EV YAPTI

Kenan Gündüz, doktorların eşinin hastalığı nedeniyle stresten uzak olmasını tavsiye ettiğini hatırlatarak "Bende ne yapabilirim oiye düşünürken en güzel yer olarak burayı buldum. Sakin, sırtın ormana yaslı, havası güzel. Onun rahat etmesi için yaşaması için böyle bir şey düşündüm. Keresteden yapmış olsam ormana zarar vereceğim, ormana zarar vermemek için hurdacıdan kamyon kasası alarak evimizi kamyon kasasından yaptım. Hem daha ucuz hem de daha zararsız olacağını düşünüyorum. Eşimin yardımıyla birlikte ustalığını kendimiz yaptık. Malzemesini aldık hurdadan, şuradan buradan temin ederek böyle bir şey yaptık. Evimiz yaklaşık 40 metrekare, 2 metre yüksekliğinde yaptım. Altı otopark, odunluk. 1+1 evim var. İçi çok muntazam bir şekilde. Direklere fare çıkmasın diye saç çaktım. Onlara zarar vermeden kendimi korumak için. Doğada ki hayvanlara zarar vermeden yaşamaya çalışıyorum. Sabahtan uyandığımda doğanın içinde uyanıyorum. Camımı açıp doğayı inceliyorum temiz havayı alıyorum kahvaltımı yapıyorum daha sonra türlü işlemlerimi devam ettiriyorum" dedi.

"EŞİM ÇOCUK BAKAR GİBİ BAKTI BANA"

Eşinin kendisine hastalığı sürecinde çocuk gibi baktığını söyleyen Melice Gündüz (60) ise "Eşim, benim stresten kurtararak sağlığına kavuşmamda büyük rol oynadı. Allah razı olsun çocuk gibi baktı bana. Her dediğimi de yaptı. Stresten kurtardı beni. İyileştim Allahıma şükürler olsun. Temiz hava. Araba sesi yok. Güzel oturuyoruz akşama kadar. Canımız sıkılınca ormana doğru gidiyoruz geliyoruz. Beton evde durdukça stres oluyordum. Sağ olsun geldi burayı bunu yaptık, ondan sonra da ne stresim var ne de hastalığım var, çok iyiyim" ifadelerini kullandı.

(Adem Güngör/İHA)

Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için
Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için
Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için
Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için
Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her şey kanser hastası eşinin sağlığı için - Son Dakika

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