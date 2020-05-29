Isparta'da bir mehteran başı, Fetih Marşı'nı

Isparta'da bir mehter başı, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fetih Marşı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarladı.

Kentte faaliyet gösteren Erenler Mehteran Takımı, fethin yıl dönümü kapsamında Kovid-19'a dikkati çekmek için marş yazdı.

Takım halinde "Koronalar silinecek, bitecek Allah'ın izniyle. Bu günler geçecek, evde kal evde kal, evde kal Türkiyem. Spor yap, spor yap. Zinde kal Türkiyem. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, bilim kurulumuza sonsuz dua ederiz." sözlerini seslendirilen ve sosyal medyadan paylaşılan marş, beğeni topladı.

Dernek Başkanı Yaşar Erbil, AA muhabirine, marşı İstanbul'un fethinin 567'nci yılı ve koronavirüs dolaysıyla uyarladığını söyledi.

Türkiye'nin salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Erbil, "Biz İstanbul'u alan komutanın torunları olarak böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ayrıca virüs nedeniyle vatandaşların evde kalmaları noktasında farklındalık oluşturmak istedik." dedi.