İSTANBUL-FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika

Fatih 'te gece saatlerinde bacaklarından vurulmuş halde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Atikali Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Keskin Dede Çıkmazı Sokak'ta yaralı halde 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polis bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hasan Arı ve Erdem Gökçen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir kovan izine rastlanılmadı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

- Hasırcıoğlu