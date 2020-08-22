"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi - Son Dakika

"Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 23 Ağustos'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Duşan Kovaçeviç'in yazdığı "Profesyonel" isimli oyunla devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu Haldun Dormen imzalı eser, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde izleyiciyle buluştu.

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 00:05

Kaynak: AA

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