Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
14.01.2026 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlı ve soğuk hava ülke genelindeki etkisini sürdürürken; çok sayıda kentimizden tatil haberi geldi. Tunceli, Gümüşhane, Erzincan, Ardahan, Bayburt, Kars ve Ağrı'da il genelin eğitime ara verildi. Şırnak, Ordu, Giresun, Rize, Erzurum, Yozgat, Kastamonu, Artvin, Van, Bingöl, Sivas, Malatya, Trabzon, Konya, Adıyaman, Elazığ, Samsun, Tokat ve Sinop'un da bazı ilçelerinde tatil kararı alındı.

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kentte eğitime geçtiğimiz günlerde ara verilmişti.

ÇOK SAYIDA KENTTE EĞİTİME ARA

Etkisin sürdüren kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü için de çok sayıda kentte ve ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu.

İşte kar tatili kararı verilen iller:

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 14 Ocak'ta ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 12 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak'ta eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 14 Ocak'ta ara verildi. Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

ERZURUM

Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde okullara bir gün süreyle ara verdi.

Ayrıca Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

YOZGAT

Yozgat'ta meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi. Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime ara verildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

BAYBURT

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.

SİVAS

Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

MALATYA

Malatya'nın Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak'ta eğitime ara verildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

KONYA

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

ELAZIĞ

Elazığ'da dün başlayan ve bazı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Keban ve Sivrice ilçelerinde çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 ilçede eğitime ara verildi, 15 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ayvacık ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 14 Ocak'ta eğitim yapılmayacağı, bu öğrencilerin izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce 14 Ocak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

TOKAT

Tokat'ın Niksar, Artova ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Ayancık, Türkeli, Saraydüzü ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise kısmi olarak 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Hava Durumu, Kastamonu, Gümüşhane, Adıyaman, Erzincan, Trabzon, Malatya, Erzurum, Giresun, Bayburt, Ardahan, Tunceli, Eğitim, Samsun, Elazığ, Bingöl, Artvin, Yozgat, Şırnak, Sinop, Tokat, Konya, Sivas, Tatil, Yaşam, Rize, Ordu, Ağrı, Kars, Van, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Dev banka hedef çıtasını yükseltti Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Torbacıdan imalathaneye uzanan takip Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
Uzun zamandır sessizdi Mesut Özil’den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Uçak kalktı İşte Fenerbahçe’nin Dubai’ye gitme sebebi Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Meclis’teki kavgaları bitirecek düzenleme Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek Meclis'teki kavgaları bitirecek düzenleme! Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek
Tapuda uyanıklık devri bitti Ay başında başlıyor, artık zorunlu Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
20:16
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 01:47:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.