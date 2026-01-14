Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kentte eğitime geçtiğimiz günlerde ara verilmişti.

ÇOK SAYIDA KENTTE EĞİTİME ARA

Etkisin sürdüren kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü için de çok sayıda kentte ve ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu.

İşte kar tatili kararı verilen iller:

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 14 Ocak'ta ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 12 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak'ta eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 14 Ocak'ta ara verildi. Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.

ERZURUM

Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde okullara bir gün süreyle ara verdi.

Ayrıca Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

YOZGAT

Yozgat'ta meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi. Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime ara verildi.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

BAYBURT

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.

SİVAS

Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

MALATYA

Malatya'nın Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak'ta eğitime ara verildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

KONYA

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da dün başlayan ve bazı bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Keban ve Sivrice ilçelerinde çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 ilçede eğitime ara verildi, 15 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ayvacık ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 14 Ocak'ta eğitim yapılmayacağı, bu öğrencilerin izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce 14 Ocak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

TOKAT

Tokat'ın Niksar, Artova ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Ayancık, Türkeli, Saraydüzü ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise kısmi olarak 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.