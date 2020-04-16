Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sanatçılarla bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Covid-19 salgını döneminde sanatçıların yaşadığı sorunlar ele alındı.

- Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

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