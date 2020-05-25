Saadet Partisi, siyasi partilerle video konferans yöntemiyle bayramlaştı - Son Dakika

Saadet Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, bayramlardaki güzel temennilerin bayram günleriyle sınırlı kalmayarak bütün yıla yayılmasının Türkiye için kalıcı şifa kaynağı olacağını bildirdi.

Saadet Partisi heyeti Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP, DEVA Partisi, BBP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, HÜDAPAR, DP ve DSP heyetleri ile ayrı ayrı video konferans yöntemiyle görüştü.

Saadet Partisi heyetinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ile Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın yer aldı.

Deva Partisi heyetiyle yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramlaşmanın bir araya gelerek yapılamadığını hatırlatan Ağdağ, sevinçlerin video konferans yöntemiyle paylaşıldığını kaydetti.

Siyasi partilerin, ülkenin durumuna ilişkin iş birliği veya müzakere ortamı oluşturmak zorunda olduklarına işaret eden Ağdağ, şöyle konuştu:

"Ülkemiz pandemiden önce başlayan ekonomik problemle, krizle karşı karşıyaydı. Bu kriz, pandemiyle daha da ağırlaştı. Bununla beraber mevcut hükümetin, iktidarın, geçmişten gelen başta adalet olmak üzere birçok icrai faaliyetinde de problemler var. Bu problemlerin çözümünün ilk aşaması açısından toplumdaki gergin ortamın dindirilmesi, en başta siyasi partiler ve liderler arasında olmak üzere müzakere ortamının ve ikliminin oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bayramlaşmaların, böyle bir şeye aracı olmasını canı gönülden arzu ediyoruz."

"Bayramlar huzur kaynağı"

Aynı görüşmede Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise geçilen zor dönemde bayramın, huzur ve teselli kaynağı olduğunu belirterek "Bayramlarda herkesin dilinde olan güzel temennilerin, bayram günleriyle sınırlı olmaması, bütün bir yıla yayılması, ülkemiz için kalıcı bir şifa kaynağı olacaktır. Bayramımızın bu anlayışı özellikle siyasilere kalıcı olarak kazandırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların tedbirlere uymaları milli vazife"

Ağdağ, BBP heyetiyle bayramlaşma sırasında Kovid-19 nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Bu süreçteki çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve tüm kamu görevlilerine müteşekkir olduklarını kaydeden Ağdağ, vatandaşların tedbirlere uymaları ve güvenlik güçlerine yardımcı olmalarının milli bir vazife olduğunu bildirdi. Ağdağ, bu süreçlerin atlatılarak daha samimi imkanlar içinde bir araya gelinmesi temennisinde bulundu.

Atik Ağdağ, İYİ Parti ile yapılan görüşmede ise bayramların, müşterek sevinçlerin kaynağı olduğunu ifade ederek video konferans yöntemiyle de olsa bu sevinci karşılıklı yaşamanın kıymetli olduğunu kaydetti.

Ağdağ ve Aydın, tüm görüştükleri parti heyetleri nezdinde herkesin bayramlarını tebrik etti. Saadet Partisi heyetlerinin görüştüğü parti temsilcileri de bayram dolayısıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek hayırlı bir bayram geçirilmesi temennilerini dile getirdi.