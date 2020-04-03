Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

32 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk kez il bazlı ölüm sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekici.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını belirten Bakan Koca, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. 69 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de kornavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre vaka ve vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

EN ÇOK CAN KAYBININ OLDUĞU İL İSTANBUL

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya olurken, en çok can kaybının olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli olarak sıralandı. Türkiye'de şu anda sadece 25 ilde can kaybı yaşanmadı. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oldu.

PEKİ HANGİ İLDE KAÇ CAN KAYBI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında illerdeki vaka sayılarını açıklamıştı. Bugün ise ilk kez il bazlı ölüm sayılarını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybının dağılımını gösteren harita da kamuoyu ile paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre vaka ve vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

İşte illerin can kayıpları:

İstanbul 210

İzmir 27

Ankara 11

Edirne 3

Tekirdağ 2

Çanakkale 3

Balıkesir 6

Bursa 8

Sakarya 4

Kocaeli 14

Zonguldak 12

Manisa 2

Denizli 3

Muğla 5

Uşak 4

Kütahya 1

Eskişehir 5

Afyonkarahisar 1

Isparta 2

Antalya 4

Adana 4

Osmaniye 2

Karaman 1

Yozgat 3

Sivas 1

Kayseri 4

Konya 11

Bartın 1

Karabük 1

Çankırı 1

Çorum 1

Amasya 1

Kırıkkale 1

Ordu 1

Samsun 4

Sinop 3

Giresun 3

Trabzon 9

Bayburt 1

Erzincan 2

Elazığ 1

Rize 3

Gaziantep 1

Kahramanmaraş 1

Şanlıurfa 1

Adıyaman 2

Malatya 5

Elazığ 1

Diyarbakır 2

Batman 1

Mardin 4

Kars 2

Van 2

Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor

Fahrettin Koca, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:14 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı İstanbul'da toplu taşımada 100 bin adet maske dağıtılacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 23:46:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]