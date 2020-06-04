Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılıp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Misafir:

Vefaat eden şahsa Allah rahmet etsin. Ailesine ve yakınlarına Allah sabırlar versin. Şahsın düştüğü yerden yaklaşık 1 km kadar aşağıda bulunan köprüye Jandarma sualtı timi ve aile yakımları tarafından döşenen tel örgüler sayesinde şahsın naaşına ulaşılması kolaylaştı. Bir diğer konu Haberi doğru kaynaktan edinin ve öyle haberleştirin. Diyarbakır İl jandarma jandarma sualtı arama kurtarma ekibinin 3 gündür canhıraş cabasını, arama sistemini ve cesaretini hiçe sayamazsınız. Yiğidi öldürün ama hakkını da verin. Ayıp ayıp.