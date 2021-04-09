Siirt'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Siirt'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon

başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Erdem (28) yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - SİİRT