Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbarda bir yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen tıra çarptığı belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.

(NY-GF-MA-Y)