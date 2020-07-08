Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Ziyaret, Özdemir'in heyete A Milli Takım forması takdimi ile sona erdi.

Sivas heyeti, ziyarette TFF Başkanı Nihat Özdemir'e UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 Eylül 'de oynanacak Türkiye- Macaristan maçının Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanması yönündeki isteklerini iletti.

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