Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

11.05.2022 11:18

Son dakika haberine göre Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek işyerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kazayı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

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Bağcılar, Tramvay, Fatih, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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