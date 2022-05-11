Son dakika haberleri... Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek işyerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kazayı kaldırma çalışmaları sürüyor.