Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. asrın başından itibaren Türkiye'yi yöneten, milletimizin desteği ile beraber idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu politikalarla birlikte, aslen sağlık politikalarıyla birlikte nasıl bir süreç yönettiğini de ispatlamıştır ve şehir...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. asrın başından itibaren Türkiye'yi yöneten, milletimizin desteği ile beraber idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu politikalarla birlikte, aslen sağlık politikalarıyla birlikte nasıl bir süreç yönettiğini de ispatlamıştır ve şehir hastanelerine kabahat bulanlar, sağlık sistemimize kabahat bulanların bugün aslında söyledikleri cümlelerin mahcubiyeti içerisinde olduklarını düşünüyorum." dedi.

Soylu, Akçaabat ilçesinde özel bir hastanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel, anlamlı ve zamanın ruhunu da ifade eden bir açılışta olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Bu hafta planlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün Rize'de yapacakları açılışlar, ardından yarın yapacakları birtakım ziyaretler olduğunu belirten Soylu, ancak Of, Hayrat ve kısmen de Köprübaşı'nda meydana gelen sel felaketleri nedeniyle dün akşam erken vakitte geldiklerini ifade etti.

Soylu, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu ve diğer ilgililerle Of ve Hayrat'ta, gece geç saatlerde kriz yönetim merkezlerinde tespit yapmaya çalıştıklarını, sabahtan itibaren de hem hasar tespiti hem de birtakım mağduriyetlerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması için çalışıldığını aktardı.

"Biz tıbbın kitabını yazmış bir medeniyetiz"

Soylu, selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı da diledi.

Yaptıkları hastane açılışına değinen Soylu, "Bugün burada hakikaten bizim medeniyetimizin esas itibarıyla önemli bir anlayışının açılışındayız. Eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse biz tıbbın kitabını yazmış bir medeniyetiz. Okullarda İbni Sina okutulurken hepimiz gurur duyarız ve hala bütün dünyaya İbni Sina'yı ve onun yaptıklarını ve onun bize bıraktıklarını bir onur vesilesi olarak ifade ederiz." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. asrın başından itibaren Türkiye'nin büyüme, kalkınma, demokratikleşme, gelişme, aynı zamanda bu ülkeyi vesayetten kurtarma mücadelesini bu milletle beraber verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hepsini de demokrasiyle beraber yaptı. Açık bir rejimle yaptı. Milletin verdiği oylarla çok önemli adımlar attı, milletin desteğiyle beraber. Kah bir tarafta dünyanın en büyük barajı, Artvin Yusufeli'ne gitmiş olan var mıdır bilmem ama o barajı görünce insanın bu ülkeyle, bu milletle, bu topraklarla gurur duymaması mümkün değildir. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir baraj. Bundan iki ay önce bir taziye vesilesiyle Ilısu Barajı'nı gördüm, Veysel Eroğlu'nu, yani Şırnak'ta böyle bir barajın yapılabilmesi aslında ay yıldızlı bayrağın bu toprakların her santimetrekaresine nasıl dikildiğinin ispatı vücududur, tam anlamıyla budur."

"18-19 yıldır Türkiye'de birçok adım atıldı"

Bakan Soylu, 18-19 yıldır Türkiye'de birçok adım atıldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama diyorum ya bazılarını hayatta görüyorsunuz, bazılarını göremiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız şehir hastaneleri ile ilgili adıma başladığında bazen belki de en yakın çalışma arkadaşlarımız dahil olmak üzere herkesin kafasında bir soru işareti belirlendi, 'Acaba bu adım doğru bir adım mıdır?' Hiçbirimiz dünyadaki bu büyük salgınla karşılaşmayı istemezdik. Ama bugün gördük ki şehir hastaneleriyle ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili attığı adımlar, bütün dünya ve gelişmiş ülkeler bir maske için bile korsanlık yaparken, birbirlerinin maskelerine havalimanlarında el koymaya çalışırken Türkiye'nin sağlık sistemi ayakta durmanın, ekonomisiyle, sanayisiyle, ürettikleriyle dünyanın salgın haline elinden geldiğince, onlarca ülkeye yardım eden bir tablo ortaya koydu. Şimdi şunu söylemek gerekir, her atılan adıma elbette ki bir itiraz olabilir, bir muhalefet olabilir, herkesin görüşü farklı da olabilir, öncelikleri farklı da değerlendirilebilir ama bugün şimdi bir hastanenin açılışındayız, bizim için çok büyük bir gurur vesilesi ama Türkiye'nin sağlık sistemine ve sağlık sisteminin bütün unsurlarına yapılan yatırım Türkiye'yi bu büyük salgın karşısında sağlık sistemini ayakta tutabilecek başarılı bir noktaya getirmiştir."

"Bazen yaptıklarınız hayatınızın içerisinde karşınıza çıkmayabilir, belki sizden sonraki nesiller istifade edebilir, belki sizden sonraki nesiller dua eder, iyi ki yapılmış der." ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:

"Oysa 21. asrın başından itibaren Türkiye'yi yöneten, milletimizin desteği ile beraber idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu politikalarla birlikte, aslen sağlık politikalarıyla birlikte nasıl bir süreç yönettiğini de ispatlamıştır ve şehir hastanelerine kabahat bulanlar, sağlık sistemimize kabahat bulanların bugün aslında söyledikleri cümlelerin mahcubiyeti içerisinde olduklarını düşünüyorum. O açıdan büyük düşünmeliyiz. Bugün Doğu Akdeniz'de bambaşka bir tablonun adımını atıyor Türkiye. Bundan 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün müydü? Biz bir taraftan Zeytindalı Harekatı'yla, bir taraftan Barış Pınarı Harekatı'yla, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinin Türkiye'ye oyun kurmalarına müsaade etmeyen bir gücü ortaya koyuyoruz. 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün müydü? Şimdi arabamızı, otomobilimizi imal ediyoruz. 10 yıl önce buna kalkışmak mümkün müydü? Şimdi bir şey söylemek isterim, bizi öyle bir 10 yıl bekliyor ki Allah nasip edecek, 10 yıl sonraki cümlelerde 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün değil miydi diye büyük ve güçlü Türkiye'yi, modern Türkiye'yi, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi Allah bize nasip edecek inşallah. Yolumuz doğrudur, sıratı müstakimdir."

Soylu, hastane hakkında bilgi verip yöneticilerine teşekkür etti.

Soylu, " Trabzon'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayladığı, söylediği sözlerden bir tek şehir hastanesi ile ilgili işe başlayamadık. Onun da ihalesi yapılmıştı değil mi, sonradan beklemede. inşallah şehir hastanesi de tamamlandığı zaman Trabzon bu konuda sağlık yatırımı içerisinde tam dört dörtlük diyebileceğimiz bir anlayışı buluşturmuş olacak." dedi.

Konuşmaların ardından 7M Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öztürk, Bakan Soylu'ya bakır işlemeli ibrik hediye etti.

Edilen duanın ardından protokol üyeleriyle hastanenin açılış kurdelesini kesen Soylu, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, başhekim İsmail Hakkı Ocak, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Süleyman Soylu, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar         
12:55
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu         
11:04
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak         
08:43
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde 21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde         
08:35
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı         
05:38
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi         
00:59
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı         
23:46
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 20:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei