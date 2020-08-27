Son dakika... Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje - Son Dakika

Son dakika... Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje

Son dakika haberleri: VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce bşlatılan ve birçok alanda uzman 4 bilim insanının yer aldığı projeyle, Van Gölü'ndek kirlilik oranını belirlemek ve bu kirliliği önlemek için harekete geçildi.

Son dakika... Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje, System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce bşlatılan ve birçok alanda uzman 4 bilim insanının yer aldığı projeyle, Van Gölü'ndek kirlilik oranını belirlemek ve bu kirliliği önlemek için harekete geçildi. Proje kapsamında Van Gölü'nde belirlenen 800 metrekare alanda ölçüm yapılıyor. Van YYÜ Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr.Öğr.Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, yapılan çalışmalarda Van Gölü'nün ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin başlattığı projeyle, Van Gölü'ne kurulan istasyonlar aracılığıyla Van Gölü'nün kirliliği ölülüp, oranı belirleniyor. Van YYÜ Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı da aralarında bulunduğu 4 bilim insanı, Van Gölü'ndeki kirlilik oranını ölçüp belirlemek ve kirliliği önlemek için proje hazırladı. 'Van Gölü'nde ne kadar mikro plastik var?' projesi kapsamında başlatılan çalışmalar, 330 mikrometre göz açıklığına sahip olan Manta trawl ağı ile yapılıyor. Tekne ile gölde belirlenen 800 metrekare alan üzerinde 5 bin metreye kadar inilerek, çalışmalar yürütülüyor.'MİKRO PLASTİKLER, İNSANLARIN YEDKLERİNE VE İÇTİKLERİNE DE GİRİYOR'Çalışmayı yürüten Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, dünyadaki tüm su kaynaklarında olduğu gibi Van Gölü'nde de plastik atıklarla ilglii ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Biz bunu bir çalışmaya dönüştürmek istedik. Tüm dünyada plastikler ciddi bir problem. Birçok su kaynağında ister istemez plastiklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışma da mikro-plastik dediğimiz 5 bin metre altındaki küçük plastik gruplarını incelemeye aldık. Mikro plastikler, daha büyük plastiklerin zamanla parçalanıp küçük parçalardan oluşan bir plastik grubu. Tabi tehlikeli bir durum aslında. Çünkü kullandığımız su kaynakları veya kullandığımız gıdalara bile girmekte. Bunlar insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor. Biliyorsunuz Van Gölü kapalı bir göl, kapalı bir havza konumunda. Bir çok su kaynağı Van Gölü ile birleşiyor. Ancak Van Gölü'nde bir çıkış söz konusu değil. Evinizdeki bir havuz gibi düşünün. Sürekli havuza bir şeyler atıyorsunuz. Ama havuz olduğu yerde kalıyor. Su kaynakları bir yere gitmiyor. Bu şekilde düşünürsek ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Özellikle bu noktada vatandaşların çevreyi kirtetmemesi, plastik atıklarının olabildiğince biriktirilip en azından çevreye değil de, çöp kutularına atılması, geri dönüşüm yerleri varsa buralara bırakılması büyük bir  önem teşkil ediyor" dedi.'VAN GÖLÜ'NDE CİDDİ BİR KİRLİLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Van Gölü'ndeki çalışmayı tüm dünyada kullanılan Manta trawl ağ ile yaptıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ağ, Manta balığına benzediğinden dolayı burada ismini almış bir cihaz. Bu cihazın arka tarafında planton kepçesi dediğimiz ağ yapıda bir yapıya sahip. Yaklaşık 330 mikrometre göz açıklığına sahip. Bu da 5 bin metre atık plastikleri toplamamız için yeterli bir boyut. Tüm dünyada kullanılan bir cihaz. Cihazın kenarlarında kanatları mevcut. Bu cihazla fakültemize ait araştırma teknemizin arkasında su yüzeyinde gezerek, belirlediğimiz istasyonlarda su örneklerimizi alıyoruz. Daha sonra bu su örneklerinde çeşitli elek dediğimiz, farklı boyutlardaki elek gruplarından geçirilerek, plastikleri mikroskop altında inceleme yapıyoruz. Çalışmamız devam etmekte. Ancak gözlemlerimize göre Van Gölü'nde ciddi bir kirlilikle karşı karşıyayız. Özellikle kent nüfusunun yoğun olduğu merkez bölgelerdeki istasyonlarımızda plastik atığı daha fazla gözlemliyoruz. Tabi bu noktada sahil bölgelerine gittiğimizde buralara da maalesef vatandaşların bıraktığı plastik parçaları görmekteyiz. Bu plastik parçalar zaman içinde parçalanarak rüzgarın da etkisiyle suya karışmakta. Kendisini daha sonra mikro plastikler dediğimiz küçük plastiklere ayırıyor. Yaptığımız çalışmada Van Gölü'nde Çarpanak Adası'ndan başlayarak, YYÜ sahili boyunca Van Merkez, Edremit ve Gevaş ilçelerinde istasyonlar belirledik. Bu noktalarda Manta trawl ağımızla belirlediğimiz mesafeler boyunca suyu süzerek plastiklerimizi topladık. Topladığımız su örneklerini eleklerden geçirdik ve atık plastikleri mikroskopta görüntülemeye devam ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle plastikler çok dayanıklı malzemeler. Doğada uzun yıllar kendilerini koruyabiliyor. Atılan her plastik maalesef farklı su kaynaklarında karşımıa çıkacaktır. Bu proje, ünivertemiz tarafından destekleniyor. Projede, kendi alanlarında uzman olan 4 araştırmacı görev alıyor. Su Ürünleri Fakültesi ile Kimya Bölümü'nden hocalarımızla bu çalışmayı yürütüyoruz."


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:38

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı için suç duyurusunda bulunuldu Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu         
13:18
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi         
12:59
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi         
11:45
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor         
11:15
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi 40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi         
08:40
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada         
08:39
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım         
20:20
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı         
19:06
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 16:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei