Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi

Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkan vekili İlhami Kılınçkaya, genel sekreter Erhan Durukan, tekerlekli sandalye basketbol branş sorumlusu Önder Yurdagül, teknik kurul başkanı Emin Bayramlar ve üye Bahri Gürpınar, Tekerlekli Basketbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın ile Oturarak Voleybol Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takım Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ve federasyon yetkilileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi internet üzerinden canlı yayımlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'in 17 Ekim, 1, 2 ve 3. ligin ekim ayı sonunda başlatılması planlanan yeni sezonda takımlar, çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek.

Kasım ayı sonunda başlatılması planlanan ve ilk kez bölgesel deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak Oturarak Voleybol Süper Ligi'de ise 3 grupta 16 kulüp yarışacak.

Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinin yeni sezonda ilk hafta karşılaşmaları şöyle:

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig:

İstanbul Bağcılar Engelliler - Yalova Ortopedikler

İzmir BBGSK - İskenderun Engelliler

Güçlü Eller Engelliler-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası Engelliler

BJK HD Sigorta - Galatasaray

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor - Ceylanpınar Belediyespor

1907 Fenerbahçe - KKTC TS Basketbol

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Gazişehir Gaziantep

Ordu Büyükşehir Belediyespor - TSK Rehabilitasyon Merkezi

1. Lig:

İzmir Bornova Barışgücü - Konya Engelliler

Medikalpark Samsun Engelli Gücü - Tuzla Belediyesi Engelliler

68 Aksaray Belediyespor - Çanakkale Boğazgücü

Bursa Bedensel Engelliler - Batman Engelliler

Kocaeli Başiskele Engelliler - Antalya Asat Gençlik

Engelsiz Gaziantep - Fuzulev 1453 Engelliler

2. Lig:

İzmir Karşıyaka Engelliler - Hatay Gençlik

Van Bedensel Engelliler - Gümüşhacıköy Hayat Engelliler

Amed Sportif Faaliyetler - Küçükçekmece Dostluk Engelliler

Adana Engelliler - Karabük Demir Kartal

Düziçi Engelliler - Hakkari Sümbül Engelliler

Muş Bedensel Engelliler - Malatya Büyükşehir Belediyespor

3. Lig:

A Grubu:

Lotus Engelliler - İstanbul Engelli Sporları

İzmir Rehabilitasyon - Aydın Genç Efeler

Bucalı Engelliler - Pamukkale Belediyespor

Yeşil Gönen Bedensel Engelliler - Bay

B Grubu:

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler - Samsun Belediyesi Bedensel Engelliler

Samsun Çarşamba - Akdeniz Belediyespor

Zile Engelli Gençlik - Niğde Bedensel Engelliler

Sorgun Engelliler - Bay

C Grubu:

Adana Martı - Diyarbakır Ortopedik Engelliler

Şanlıurfa Bedensel Engelliler - Mardin Kızıltepe Birliği

Şanlıurfa Siverek Engelliler - Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü

Osmaniye 7 Ocak - BAY

Oturarak Voleybol Süper Lig:

A Grubu:

Bolu Gençlik Merkezi - Ankara Mahir Başer Ortaokulu

Karabük Gençlik ve Spor kulübü - Karadeniz Ereğli Büyükşehir Belediyespor

Alaplı Anadolu Engelliler - Bay

B Grubu:

Karaman Belediyespor - Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü

Karaman İl Özel İdaresi - Konya Engelliler

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü - Bay

C Grubu:

Gaziantep Bedensel Engelliler - Diyarbakır Ortopedik Engelliler

Adana Ceyhan Gençlik - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor

Adana Ayyıldız - Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü