Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü - Son Dakika
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Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü

22.05.2022 10:56
Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Tabancayla başından vurulan taksi şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T. (18), şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü
Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü
Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü
Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü
Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü
Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü

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Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, Silah, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü - Son Dakika


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